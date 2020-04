Live Zentralschweizer Coronanews: SZKB spendet 5000 Masken ++ Keine Skiabo-Rückerstattungen ++ Landeswallfahrt nach Einsiedeln fällt aus Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker.

08:54 Uhr

Schwyzer Kantonalbank spendet 5000 Masken an Spitäler

(lil) Die SZKB hatte für einen Pandemie-Fall vorsorglich Hygienemasken für die Mitarbeitenden angelegt. Nun, da es für Spitäler schwieriger und kostspieliger wird, Masken zu beschaffen, spendet die SZKB 5000 vorrätige Masken an die Spitäler Einsiedeln, Lachen und Schwyz. Dies schreibt die Bank am Donnerstag. In den Spitälern ist man froh um die Spende, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Franziska Föllmi, Direktorin des Spitals Schwyz, erhält von Peter Geisser, Leiter Kommunikation und Mediensprecher der Schwyzer Kantonalbank, symbolisch ein Paket Hygienemasken. Bild: PD

08:42 Uhr

Keine Skiabo-Rückzahlungen in Andermatt und Engelberg

(lur/cgl) Perfektes Ski-Wetter, aber niemand auf der Piste. Die vorzeitige Schliessung trifft manche Skigebiete in der Region hart. In Andermatt ist die Rede von mehreren Millionen Franken, und auch die Klewenalp-Bahnen verlieren einen sechsstelligen Betrag.

In Andermatt und Engelberg werden die Skiabos nicht rückerstattet. Andere Gebiete warten noch den Sommer ab. Ausführliches dazu im Artikel.

Das Gebiet Gemsstock in Andermatt. Bild: Philipp Schmidli

08:31 Uhr

Obwaldner Landeswallfahrt nach Einsiedeln fällt aus

(lil) Der Obwaldner Regierungsrat hat nach Rücksprache mit dem Dekanat Obwalden entschieden, auf die traditionelle Landeswallfahrt vom 12. Mai nach Einsiedeln zu verzichten. Die nächste Landeswallfahrt wird am 4. Mai 2021 stattfinden.

16:49 Uhr

Das Rote Kreuz Luzern lanciert neue Angebote

(lil) Zu den bisherigen Dienstleistungen kommen beim Roten Kreuz des Kantons Luzern jetzt neue Angebote dazu: Eine Helpline, die unter 041 417 20 33 zu erreichen ist, einen gratis Coop-Lieferservice, Online-Aufgabenhilfe und Kinderbetreuung während ein paar Stunden, damit das Homeoffice möglichst störungsfrei funktionieren kann. Dienstleistungen wie Notruf, Fahr- oder Entlastungsdienste sind nach wie vor aktiv. Die aktuelle Übersicht über die Dienstleistungen und Angebote sowie Freiwilligenarbeit ist auf srk-luzern.ch zu finden.

16:42 Uhr

Abschlussprüfungen im Kanton Zug finden statt

(mua) Schüler müssen trotz der Coronakrise antreten: Die Abschlussprüfungen an den Zuger Mittelschulen werden durchgeführt, allerdings ohne mündliche Prüfungen. Mehr dazu hier im Artikel.

15:50 Uhr

Seeklinik Brunnen wird zum Corona-Spital

(sda) In der Seeklinik Brunnen sollen bei Bedarf auch Corona-Patienten behandelt werden. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz hat der Klinik einen befristeten Leistungsauftrag erteilt, um sich für ein wachsendes Patientenaufkommen zu wappnen.

15:47 Uhr

Brunnen sperrt die Seepromenade und Spielplätze

(lil) Die Gemeinde Ingenbohl hat entschieden, am kommenden Wochenende und über Ostern den Bellevuequai, den Waldstätterquai, den Wehrihaggen und den Bristenquai für Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie die Parkplätze für Motorräder zu schliessen. Es wird nämlich frühlingshaftes Wetter erwartet – Erfahrungen haben gezeigt, dass das Social Distancing am Quai bei der erwarteten Besuchermenge nicht eingehalten werden kann, wie der Gemeindeführungsstab schreibt. An Werktagen wird der Quai bis auf Weiteres zugänglich sein.

Für den Schutz der betagten Bewohnerinnen und Bewohner musste der Spielplatz beim Alterswohnheim Brunnen vorübergehend geschlossen werden. Auch der Zugang zum Spielplatz Nessi wird während der Schliessung der Quaianlagen nicht möglich sein. Die weiteren Spielplätze dürfen weiterhin unter Einhaltung der Vorgaben des BAG genutzt werden.

15:36 Uhr

FC Emmenbrücke hilft Menschen in der Risikogruppe

(lil) Der FC Emmenbrücke bietet kostenlose Unterstützung für tägliche Verrichtungen von Menschen in der Risikogruppe. Die Fussballer erledigen Einkäufe oder entsorgen Abfall. Melden kann man sich von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 11.30 und von 13.30 bis 17 Uhr unter 041 544 05 96.

15:31 Uhr

Vorgaben nicht eingehalten: Firmen müssen Baustelle räumen

(lil) Bei der Kontrolle durch die Suva auf Einhaltung der Massnahmen der COVID-19-Verordnung 2 wurde festgestellt, dass bei drei Firmen auf einer Baustelle im Kanton Luzern die Vorschriften über Massnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus nicht eingehalten worden sind. Sie mussten ihre Tätigkeiten auf der Baustelle im per sofort einstellen, die die WAS Luzern mitteilt.

15:01Uhr

Neue Zahlen aus Uri: Bisher 59 Infizierte

(lil) Zehn der 59 mit Coronavirus infizierten Personen aus Uri sind hospitalisiert. Bisher konnten 13 Personen als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

In Uri werden gemäss den Vorgaben des Bundes Personen getestet, die akute Atemwegserkrankungen und/oder Fieber über 38 Grad haben. Zudem müssen sie eines dieser vier Kriterien erfüllen:

Schwere Symptome Bilaterale Lungenentzündung Besondere Gefährdung (Risikogruppe) Kontakt mit Patienten oder Bewohnern von Pflegeheimen

Konkretere Infos sind hier im Artikel ersichtlich. Weitere Informationen und Merkblätter des Kantons gibt es hier.

13:54 Uhr

Digitale Bühne im Theater Casino Zug

(mua) Unter #meintheatercasinozug ruft das Theater Casino Zug auf, kreative Beiträge zu posten. Damit lokale Kulturschaffende auch bei geschlossenen Theatern und Museen präsent bleiben. Mehr dazu im Artikel.

13:46 Uhr

Uri unterstützt Unternehmen mit Wirtschaftsförderungsfonds

(lil) Der Urner Regierungsrat hat 1,1 Millionen Franken aus dem Wirtschaftsförderungsfonds zur Verfügung gestellt. Er will damit Härtefälle entschärfen, wenn die Hilfe des Bundes keine oder mangelnde Unterstützung bietet. Urner Unternehmen können Anspruch auf Unterstützung geltend machen, wenn sie Corona-bedingt in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Entsprechende Anliegen können bei der Kontaktstelle Wirtschaft via wirtschaft@ur.ch oder unter 041 875 24 01 platziert werden. Genaueres ist hier zu lesen.

13:32 Uhr

Das Spitalbatallion 5 hilft am LUKS

(lil) Seit vergangener Woche unterstützen gut 80 Armeeangehörige des Spitalbataillons 5 das Personal am Luzerner Kantonsspital bei der Pflege und der Triage von Patientinnen und Patienten. Sie werden an allen drei Standorten in Luzern, Sursee und Wolhusen bis am 10. Mai eingesetzt, wie das Kantonsspital schreibt. Dank ihrem Einsatz können sich die Fachkräfte stärker den medizinisch schweren Fällen widmen.

Fabian Rahm (links) und Sebastian Quintero vom Spitalbataillon 5 lassen sich von der Pflege-Teamleiterin Fabienne Ettlin den richtigen Umgang beim Blutdruckmessen zeigen. Bild: Luks

11:59 Uhr

Videobotschaft der Urner Regierung an die Bevölkerung

(lil) Die Urner Regierungsrätin Barbara Bär, Vorsteherin der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion, wendet sich in der zweiten Videobotschaft an die Bevölkerung. Sie geht auf die Situation im Gesundheitswesen ein.

11:51 Uhr

401 bestätigte Fälle in Luzern

(lil) Stand des 1. April gibt es im Kanton Luzern 401 bestätigte Coronafälle. Bisher sind sieben Todesfälle zu beklagen, schreibt der Kanton auf seiner Website.

10:24 Uhr

Vernehmlassung zur Spange Nord wird verlängert

(lil) Die Vernehmlassung zur Überprüfung der Spange Nord wird verlängert, wie der Kanton Luzern mitteilt. Die Interessengruppen und Behörden können sich neu bis zum 30. September zum Ergebnis der Projektüberprüfung der Spange Nord, Reussportbrücke und dem Basisbau äussern. Ebenfalls verschoben wird die öffentliche Auflage des Bundesprojektes Bypass durch das Bundesamt für Strassen. Der Kanton arbeitet unabhängig davon weiter an einem umfassenden Mobilitätskonzept.

Bild: Manuela Jans-Koch

10:19 Uhr

Hünenberg: Beteiligungsveranstaltung der Ortsplanungsrevision wird verschoben

(lil) Am 9. Mai hätte der erste öffentliche Beteiligungsanlass im Rahmen der Ortsplanungsrevision der Gemeinde Hünenberg stattgefunden. Er wird nun gemäss der Gemeinde auf den 12. September verschoben. Der Terminplan der Ortsplanungsrevision musste angepasst werden. Weitere Informationen werden regelmässig auf huenenberg.ch aufgeschaltet.

10:12 Uhr

Musikschule Luzern: Beratung und Unterstützung nun via Telefon

(lil) Die Beratungsanlässe der Musikschule Luzern konnten nicht wie gewohnt stattfinden. Weil aber die persönliche Beratung wichtig ist, um das passende Instrument, Fach oder Ensemble zu finden, lanciert die Musikschule nun ein Telefonteam. Dieses berät Interessierte und steht ihnen unterstützend zur Seite. Das Telefonteam ist zu Bürozeiten unter 041 208 80 10 zu erreichen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

09:53 Uhr

Solidarität im Zentralschweizer Gesundheitswesen

(lil) Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren bekräftigen sich gegenseitige Unterstützung. Die Spitäler und Kliniken der Zentralschweiz werden auch in den kommenden Wochen Patienten aus der ganzen Region aufnehmen. Auch der Rettungsdienst endet nicht an den Kantonsgrenzen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

09:41 Uhr

Andermatt Music Konzerte sind abgesagt

(lil) In der aktuellen Lage können die Konzerte von Andermatt Music im laufenden Jahr nicht durchgeführt werden. Teilweise werden die geplanten Aufführungen im Veranstaltungsplan 2021 integriert. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für äquivalente Konzerte im nächsten Jahr. Falls es die Rahmenbedingungen zulassen, werden vereinzelte Konzerte bereits dieses Jahr angeboten. Aktuelle Informationen gibt es jeweils auf andermattmusic.com.

09:13 Uhr

Nidwalden friert politische Fristen ein

(lil) Der Nidwaldner Regierungsrat erlässt per 1. April weitere Notverordnungen. So sind bis zum 30. Juni keine Urnenabstimmungen zulässig, deren Versammlung noch nicht stattgefunden hat. Weiter gilt für fakultative Referenden und Gegenvorschläge bis zum 31. Mai der Fristenstillstand. Es dürfen in dieser Zeit keine Unterschriften gesammelt werden. Was laufende Nutzungs- und Sondernutzungsplanungverfahren betrifft, sind die Auflagefristen, während denen Einwendung erhoben kann, vorerst bis zum 19. April eingefroren. Von dieser Regelung nicht betroffen sind Einwendungsverfahren im Rahmen öffentlicher Auflagen von Baugesuchen. Zudem gibt es eine Personalnotverordnung, die den Schutz und die Rechtsgleichheit der Mitarbeitenden sowie die Sicherstellung des Betriebs zum Ziel hat. Mehr Informationen sind auf der Website ersichtlich.

08:48 Uhr

Der Kanton Schwyz schafft zusätzliche Kapazitäten

(lil) Die Anzahl der positiv aufs Coronavirus getestete Personen steigt täglich an, wie der Kanton Schwyz mitteilt. Um dieser Tatsache begegnen zu können, hat der Regierungsrat der Seeklinik Brunnen einen befristeten Leistungsauftrag erteilt und damit zusätzliche Kapazitäten geschaffen. In Schwyz sind zurzeit 141 Fälle registriert. Bisher sind vier Todesfälle zu verzeichnen.

08:30 Uhr

Beschlussfassung über die Ortsplanung Beromünster an der Urne

(lil) Die Beschlussfassung über die Gesamtrevision der Ortsplanung Beromünster findet am 17. Mai 2020 an der Urne statt. Die entsprechende Gemeindeversammlung hätte am 16. März stattgefunden.

22:54 Uhr

Material für den Fernunterricht in Englisch und Französisch

(haz) Die Pädagogische Hochschule stellt neu Materialien und Links zum Unterricht auf Primarschulstufe bereit. Die Seite www.fremdsprachen.phzg.ch bietet für eine umfassende Sammlung passender Links für Lehrpersonen, Arbeitsblätter und von der PH Zug produzierte Kurzvideos, mit welchen die Lernenden Vokabeln hören und nachsprechen können,

21:50 Uhr

Hilfe für Zuger Sportvereine

(mua) Die momentane Krise betrifft auch Sportvereine. Vereine, Verbände oder andere im Sport in Zug tätige Nonprofit-Organisationen können Soforthilfe beantragen. Das Formular ist auf der kantonalen Website des Amts für Sport aufgeschaltet.

20:15 Uhr

Seebad Baldegg gesperrt

(rem) Das Seebad Baldegg ist ab sofort bis zum 19. April gesperrt. Trotz des zu erwartenden schöneren Wetters sei bezüglich Versammlungsverbot und den BAG-Empfehlungen noch kein Nachlassen angezeigt, teilt die Gemeinde Hochdorf mit.

19:52 Uhr

Virtuelle Selbsthilfegruppen

(rem) In Luzern, Obwalden und Nidwalden gibt es seit dieser Woche virtuelle Selbsthilfegruppen. Dabei geht es nicht um Beratung oder um die Beantwortung medizinischer Fragestellungen, sondern um den Erfahrungsaustausch mittels Videokonferenz zu folgenden Themen: Angehörige von chronisch kranken Personen und Risikogruppen, Alltag gestalten während der Corona-Pandemie, Isolation und Einsamkeit in Zeiten der Corona-Krise. Angst vor dem Corona-Virus, als Angehörige psychisch kranke Menschen durch die Corona-Pandemie begleiten. Mehr dazu unter www.selbsthilfeschweiz.ch/corona