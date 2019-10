Der LZ-Jass geht in die 13. Runde: Auch die Ernis sind wieder dabei – und hoffen auf ein gutes Blatt Die Zentralschweizer Jassmeisterschaft beginnt am Donnerstag – neu wird auch in Emmenbrücke geklopft. Für Seppi und Heidi Erni aus Sempach ist die Jassmeisterschaft unter anderem eine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Roger Rüegger

Josef und Adelheid Erni nehmen regelmässig an den Zentralschweizer Jassmeisterschaften teil. (Bild: Boris Bürgisser, Sempach, 27. September 2019)

Es herbstelet. Viele Jasserinnen und Jasser hoffen jetzt wieder auf ein gutes Blatt, mit dem sie zünftig punkten können. Obwohl das Spiel nicht von Wetter und Jahreszeit abhängt – wenn es abkühlt und früher eindunkelt, beginnt die Jass-Saison mit Turnieren und Meisterschaften.

So werden diese Woche die Karten für die 13. Zentralschweizer Jassmeisterschaft neu gemischt. Am Donnerstag, 3. Oktober, wird im Restaurant Prélude im Le Théâtre in Emmenbrücke die erste von 19 Vorausscheidungen der Jassmeisterschaft der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben ausgetragen.

Heidi ist im Löwen oft zur Not eingesprungen

Viele der Jasser sind Stammgäste, die an mehreren Ausscheidungen teilnehmen. So auch Seppi und Heidi Erni aus Sempach. «Die Turniere erleben wir als schöne Zusammenkünfte. Wir jassen gerne, aber es ist auch eine Gelegenheit, Bekannte zu treffen und neue Leute kennen zu lernen. Wir haben gerne Gesellschaft», sagt Seppi Erni, der heuer 70 wird. Der pensionierte Wirt – die Ernis waren 37 Jahre Gastgeber im «Löwen» in Neuenkirch – ist leidenschaftlicher Jasser, aber einer, der nie als verbissener Wettkämpfer spielt. «Ich habe Freude, wenn ich gute Karten in der Hand halte, einen Mitspieler zugelost bekomme, der das Spiel versteht, und dazu noch vier ehrliche Jasser am Tisch sitzen», zählt er auf. Auch Heidi Erni lässt sich gerne zu einem Spielchen überreden. An drei oder vier der LZ-Jass-Vorausscheidungen ist sie mit von der Partie. Doch so oft wie als Wirtin spielt sie nicht mehr.

«Im Löwen wurde viel gespielt. Am Samstagnachmittag waren manchmal bis zu fünf Jassete im Gange. Wenn ein Spieler Verspätung hatte, bin ich in der Not eingesprungen, damit die anderen trotzdem loslegen konnten», sagt die 68-Jährige. Seppi Erni aber spielte aus Prinzip nie in der Gaststube. «Ich hatte dafür schlicht keine Zeit», stellt er fest.

Heute ist das ganz anders. Als Pensionär hat er reichlich Zeit und auch Lust. «Wenn möglich jasse ich jede Woche mit ein paar älteren Herren aus der Region», sagt er. Die Runde, an der er regelmässig teilnimmt, hat sich übrigens an einer der Vorausscheidungen der Zentralschweizer Jassmeisterschaft ergeben. Ganz aus ihrer Rolle schlüpfen können die Ernis aber doch nicht. An drei Vorausscheidungen übernehmen sie das ­Catering. «Keine grosse Sache. Wir organisieren die Getränke und vielleicht Sandwiches. Wir wissen ja noch, wie das geht», sagt Seppi Erni.