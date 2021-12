Adventszeit Mehr Taschendiebstähle: So können Sie sich schützen In der Adventszeit sind viele Menschen in Einkaufscentern unterwegs, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Diese Zeit nutzen Taschendiebe für Beutezüge. Damit die Festtage auch die erwartete Freude bereiten, empfehlen die Zentralschweizer Polizeikorps, die persönlichen Wertsachen im Auge zu behalten

«Geben Sie Taschendieben keine Chance», schreiben die Zentralschweizer Polizeikorps pünktlich zum Beginn der Adventszeit in einer Mitteilung. Denn: Vor allem in der Vorweihnachtszeit sind viele Trick- und Taschendiebe in und um Warenhäuser unterwegs. Dabei nutzen sie das Gedränge in Läden, auf Weihnachtsmärkten und im ÖV aus. Taschendiebe sind meist in Gruppen unterwegs, durch Ablenkungen wie Anrempeln erhalten ihre Komplizen die Möglichkeit für den Diebstahl.

Folgende Massnahmen empfiehlt die Polizei: Halten Sie fremde Menschen auf Abstand.

Tragen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie für Ihre Einkäufe benötigen.

Schützen Sie Ihr Portemonnaie vor fremden Blicken und lassen Sie es nicht im Einkaufswagen oder Warenkorb liegen. Legen Sie es beim Bezahlen nie aus der Hand.

Zahlen Sie grössere Geldbeträge möglichst mit elektronischen Zahlungsmitteln und bewahren Sie den PIN-Code immer getrennt von der jeweiligen Karte auf. Decken Sie bei der Eingabe des PIN-Codes das Tastenfeld immer mit der Hand ab.

Verteilen Sie Wertsachen, Ausweise und Mobiltelefon auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche verschlossen auf der Körpervorderseite. Wertsachen in Rucksäcken auf dem Rücken getragen sind leichte Beute für Taschendiebe.

Lassen Sie Wertsachen im Mantel nie an einer Garderobe zurück und hängen Sie Handtaschen nicht unbeaufsichtigt an die Stuhllehne.

Auch dieses Jahr werde die Polizei in der Zentralschweiz während der Adventszeit uniformiert und zivil präsent sein. (mha)