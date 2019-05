Zentralschweizer Regierungen prüfen gemeinsame Polizeieinsatzzentralen Die Zentralschweizer Regierungskonferenz hat an ihrer 104. Plenarversammlung über mögliche gemeinsame Polizeieinsatzzentralen diskutiert. Sie hat sich zudem im Rahmen eines Erfahrungsaustausches über die Auswirkungen der Konzentration der Printmedien unterhalten.

Die Zentralschweizer Regierungskonferenz greift das Thema gemeinsamer Polizeieinsatzzentralen wieder auf. (Bild: Zuger Polizei)

(pd/sre) Schon vor 15 Jahren waren gemeinsame Polizeieinsatzzentralen in der Zentralschweiz ein Thema. Damals wurde im Rahmen des Projekts «Pol XXI» darüber diskutiert, der Vorstoss fand aber keine Mehrheit. Mit dem Projekt «Vision 2025» wollen nun die Zentralschweizer Kantone die Idee gemeinsamer Einsatzzentralen nochmals prüfen. Dies teilt die Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK) mit.

An ihrer 104. Plenarversammlung vom 9. Mai in Pfäffikon wurde das Thema wieder aufgegriffen. Gemäss der ZRK bestehe «ein beachtliches Synergiepotential». Die veränderten Rahmenbedingungen und die seit 2010 geltende schweizerische Strafprozessordnung» seien neben dem Bedürfnis der weiteren Intensivierung der Polizeizusammenarbeit die Hauptgründe für ein solches Projekt. Die Plenarversammlung der ZRK «hat sich aus erster Hand über die vorgeschlagene dreijährige Konzeptphase informieren lassen». Eine Realisierung wäre im besten Fall im Jahr 2025 möglich. Ob ein Konzeptauftrag erteilt wird, werden die sechs Regierungen nun je einzeln prüfen.

Konzentration der Medienlandschaft wird beobachtet

Ein weiteres Thema an der Konferenz war die zunehmende Konzentration der Printmedien. Im Verlauf der letzten Monate liessen verschiedene Zusammenschlüsse und Joint Ventures in der Medienlandschaft aufhorchen. Nachdem sich die Versammlung an der letzten Zusammenkunft über die aktuelle Entwicklung im Bereich der Printmedien informieren liess, hat sie einen Erfahrungsaustausch über die Auswirkungen in den einzelnen Kantonen gepflegt. Die Rahmenbedingungen seien den Kantonen unterschiedlich, weshalb auch die Auswirkungen von Kanton zu Kanton stark divergieren würden. Gestützt auf diesen Erfahrungsaustausch will sich die Zentralschweizer Regierungskonferenz einerseits in die gesamtschweizerische Diskussion eingeben und anderseits selber Lösungsansätze für die Medienpolitik erarbeiten.