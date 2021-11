Zug Burgbachkeller lädt zu literarischen Höhenflügen Am dreitägigen Literaturfestival «Höhenflug» präsentieren Autorinnen und Autoren ihre Neuschöpfungen. Das Ganze ist als eine Art «Reigen» konzipiert und findet erstmals als Kooperation statt.

Am «Höhenflug» 2021 mit dabei: Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart. Hier an einer Veranstaltung in Sarnen im Juni 2021. Archivbild: Romano Cuonz, Obwaldner Zeitung

Brandneue Schöpfungen von Schweizer Autorinnen und Autoren hatten seit Anfang vergangenem Jahr – wie so vieles andere auch – das Nachsehen. Buchpräsentationen und Vernissagen waren kaum oder nur stark eingeschränkt möglich, doch sind es genau diese Veranstaltungen, welche den Schreibenden die wichtigste Starthilfe sind. Das diesjährige Zuger Literaturfestival «Höhenflug» am 11., 12. und 13. November wird nun zur Plattform ebendieser Autorinnen und Autoren, deren Neuerscheinungen in den vergangenen Monaten sprichwörtlich durch die Maschen gefallen sind. Das dreitägige Festival gibt den Schreibenden die Gelegenheit, in der behaglichen Atmosphäre des Zuger Kellertheaters Einblick in ihr literarisches Schaffen zu geben. Es sind Tage voller Lyrik, Prosa, Erzählungen, Geschichten und Romane – moderierte Gespräche und Diskurse begleiten die Vorträge.

Den Auftakt am Freitag bestreitet der bekannte Autor Thomas Hürlimann mit einer Lesung aus seinem Werk «Abendspaziergang mit dem Kater». Ein Gespräch mit Literaturkritiker Martin Ebel rundet die Lesung ab. Die Unterbezeichnung «literarischer Reigen» für das Festival widerspiegelt das Konzept: Autor Hürlimann wurde beauftragt, seinerseits eine Einladung auszusprechen. Die geladene Person wiederum sollte eine weitere einladen. So ist ein bunter, spannender «Reigen» an Schriftstellerinnen und Schriftsteller entstanden, welche sich im Burgbachkeller den «Ball» weiterreichen.

Gäste moderieren selbst

Einige von ihnen übernehmen die Moderation des nachfolgenden Gastes gleich selbst, so auch die Schwyzer Autorin Martina Clavadetscher, deren Neuling «Die Erfindung des Ungehorsams» für den Schweizer Buchpreis nominiert ist. Anschliessend moderiert Clavadetscher die Lesung von Demian Lienhard.

Das «Höhenflug»-Festival 2021 wird erstmals von der Literarischen Gesellschaft Zug und dem Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein ISSV gemeinsam durchgeführt. Es soll fortan alle zwei Jahre in dieser Form stattfinden. In der anstehenden Ausgabe findet zudem das «Bücherjahr des ISSV» Einzug. Am Samstag präsentieren Autorinnen und Autoren aus der Region ihre neuen Werke, und als Schlussveranstaltung lockt eine szenisch-musikalische Lesung mit Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart und Flötist Matthias Ziegler. Sie interpretieren Friedrich Dürrenmatts «Die Mondfinsternis», aus welcher später der legendäre «Besuch der alten Dame» hervorgegangen ist.

Alles zum «Höhenflug» 2021 sowie das detaillierte Programm gibt es unter www.hoehen-flug.ch. Vorverkauf online unter www.burgbachkeller.ch oder telefonisch beim Theater Casino (041 729 05 05).