Kommentar «Chefsache»: 1000 Plätze müssen zu schaffen sein Rahel Hug, Co-Chefredaktorin, über die Suche nach Flüchtlingsunterkünften im Kanton Zug. Rahel Hug

Im Kloster Menzingen sollen ab Mitte April 200 Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf erhalten. Das ist eine erfreuliche Nachricht mitten in all den traurigen Neuigkeiten über den Krieg. Denn der Platz ist im kleinräumigen Kanton Zug begrenzt – in Klöstern jedoch besteht ein grosses Potenzial, sind doch die meisten Ordensgemeinschaften im Laufe der Zeit deutlich geschrumpft und verfügen über ungenutzte Räume. Mit dem Entscheid, ihren Südtrakt für Geflüchtete zu öffnen, beweisen die Menzinger Schwestern, dass es ihnen mit dem christlichen Grundwert der Nächstenliebe ernst ist.

In den anderen Klöstern im Kanton Zug ist es bislang ruhig geblieben, wenn es um das Thema Kriegsflüchtlinge geht. Dies, während der Kanton händeringend nach weiteren grösseren Unterkünften sucht. 1000 Geflüchtete aus der Ukraine sollen hier Zuflucht finden. Allerdings, so sagt Innendirektor Andreas Hostettler, seien die Kapazitäten bei 500 Menschen bereits ausgeschöpft.

Mit dem Luegeten-Pavillon in Menzingen, dem ehemaligen Hotel Waldheim in Risch und dem Kloster Menzingen hat der Kanton innert kurzer Zeit drei gut geeignete Unterkünfte gefunden. Jetzt muss das Engagement unbedingt weitergehen. Dabei braucht es die Mithilfe aller, die über grössere leerstehende Räumlichkeiten verfügen. 1000 Plätze müssen zu schaffen sein. Es wäre schön, wenn auf das Institut Menzingen weitere Klöster folgen und ihre Pforten öffnen würden.