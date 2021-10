Vereine/Verbände 1140 Kilometer zurückgelegt Der Veloclub Baar-Zug schliesst das Outdoor-Velojahr mit einer gelungenen Schlusstour 2021 ab.

Motiviert und in voller Montur: Die Teilnehmernehmerfeld der Schlusstour reicht von Jung bis Alt. Bild: PD

Ein erfolgreiches Klubjahr neigte sich zu Ende, so lud der Veloclub Baar-Zug auch in diesem Jahr zu seiner traditionellen Schlusstour ein. Das Wetter war dem Event auch heuer wohlgesonnen und so trafen sich kürzlich knapp 40 bestens motivierte «Gümmeler» und Biker am Rathausplatz in Baar.

Nach der Begrüssung durch Vereinspräsident Ivo Hunn machten sich die einzelnen Gruppen dann mit ihren Tourleitern auf den Weg – die Mountainbiker unter der Leitung von Ivo Hunn, Lars Kadner, Ralph Gürber und Ian Mathews. Unterstützt wurden sie von den Coaches Mischa Wagner, Pascal Tarnowski und Timo Schär. Und die Rennvelogruppe tourte unter der traditionellen Leitung von Reto Maissen, die im Jahr 2021 insgesamt bereits 1140 Kilometer in wöchentlichen Ausfahrten gemeinsam absolviert hatten.

Premiere: Abschluss am Pumptrack

Am Nachmittag trafen alle Gruppen wieder zusammen, um sich bei einem Getränk oder einer Speise zu stärken und dabei auch andere Mitglieder und Freunde des Vereins näher kennen lernen zu können. Neu war der Abschluss Treffpunkt beim Schulhaus Inwil, wo zeitgleich der «Pumptrack-Day» stattfand. Dieser wurde vom Sponsor Raiffeisen Bank organisiert und es gab Getränke, Grillsachen und einen Glacestand. Der Erlös der Losverkaufe mit attraktiven Preisen wurde dem Veloclub Baar-Zug gespendet, wofür sich der Verein herzlich bedankte.

Der Vorstand bedankt sich ebenfalls bei allen Klubmitgliedern für eine rege Teilnahme während der gesamten Saison 2021 und an diesem Abschlussevent. «Wir freuen uns bereits jetzt auf eine erfolgreiche Wiederholung im nächsten Jahr», so der Vorstand.