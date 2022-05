Geräteturnen 125 Turnende aus 17 Vereinen haben sich am 34. Zuger Getu-Cup gemessen Turnerinnen und Turner aus sieben Vereinen lieferten sich dabei in Hünenberg auch einen Wettkampf um den Kantonalmeistertitel.

Zuger Turnende kämpften am Getu-Cup vom Samstag nicht nur um den Kantonalmeistertitel, sondern auch um wichtige Punkte für die Qualifikation in die Schweizer Meisterschaft. Bild: Mathias Blattmann (Hünenberg, 7. Mai 2022)

Am Samstag fand der Zuger Getu-Cup der Turner in Hünenberg statt. Für die Zuger Turnerinnen und Turner ging es dabei nebst Medaillen auch um den Kantonalmeistertitel sowie um wichtige Punkte für die Qualifikation in die Schweizer Meisterschaft. Mit ansprechenden Übungen konnten sie mit der regionalen Konkurrenz mithalten und acht Podestplätze erturnen.

Im Geräteturnen wird bei den Männern ein Fünfkampf an den Geräten wie Barren, Boden, Reck, Schaukelringen und Sprung bestritten. Dabei muss der Schwierigkeitswert für die Kategorie erfüllt werden und die Turner werden nach ihrer Haltung und Technik bewertet.

Beim diesjährigen Zuger Getu-Cup, welcher unter dem Patronat des Zuger Turnverbandes (ZGtv) durchgeführt wurde, haben sich in acht Kategorien, K1-7 sowie K Herren, 125 Turner aus 17 Vereinen gemessen. Turner aus sieben Zuger Vereinen lieferten sich dabei auch einen kantonsinternen Wettkampf um den Kantonalmeistertitel – der beste Zuger pro Kategorie wurde mit diesem Titel ausgezeichnet.

Finn Rutsch gelang ein starker Durchgang

Der Morgen wurde von den jüngsten Teilnehmern, K1 und K2, bestritten. Für die je neun Zuger in beiden Kategorien war es der überhaupt erste Vergleich mit ihren regionalen Turnkonkurrenten. Um vorne mitzuturnen, waren gute Übungen nötig, denn die Mitstreiter erwiesen sich als stark.

Basil Fleischli aus Rotkreuz konnte sich im K1 knapp vor dem Ägerer Elio Frommenwiler zum Kantonalmeister küren lassen. Beide wurden für ihre sauberen Darbietungen mit einer Auszeichnung belohnt. Im K2 gelang Finn Rusch vor gut gefüllten Zuschauerrängen ein sehr starker Durchgang. Nebst dem Kantonalmeistertitel durfte er sich auch die Silbermedaille umhängen lassen.

Bestleistungen der Zuger in den höchsten Kategorien

In den Kategorien drei und vier stieg der Schwierigkeitsgrad etwas schneller an. Das Erfüllen der Anforderungen mit gleichzeitig gespannt und sauber geturnten Übungen ist deshalb eine Herausforderung. Als Folge ist das Teilnehmerfeld in der Rangliste punktemässig etwas zusammengerückt und kleine Unsicherheiten hatten einen grossen Einfluss auf die Platzierung.

Flurin Meer aus Cham (K3) und Kai Niggli (K4) aus Hünenberg liessen sich davon nicht beeindrucken und krönten sich mit je einem zweiten Rang zum Kantonalmeister. Dabei verpasste Flurin die Goldmedaille nur um 0,05 Punkte, der kleinstmögliche Abstand.

In der Kategorie fünf wurden die Punktabstände in der Rangliste wieder etwas grösser, auch dank einiger sehr schönen Darbietungen, die mit hohen Noten belohnt wurden. Die heimischen Turner konnten nicht mit der Spitze mithalten, die beste Klassierung erreichte dabei Jonas Braun aus Cham.

Mitreissender Kampf zwischen zwei Menzingern

In den höchsten Kategorien war das Teilnehmerfeld etwas kleiner als gewohnt, da die ausserkantonalen Turner wegen eines gleichzeitigen Vereinswettkampfs passen mussten. Dies hinderte die Zuger jedoch nicht daran, Bestleistungen auszupacken. In der Kategorie sechs gewann Jörg Betschart in einem mitreissenden Kampf vor seinem Trainingskollegen Christoph Hegglin, beide aus Menzingen.

Das Podest wurde vom Hünenberger Fabian Braun komplettiert. Mit dieser Konstellation ist das Rennen um den Startplatz an der Schweizer Meisterschaft eröffnet und wird im Verlauf der Saison wohl noch spannender werden. Während in der Kategorie sieben keine Zuger Turner im Einsatz standen, gewann in der Kategorie Herren Oliver Müller aus Hünenberg vor Matthias Stierli aus Baar.