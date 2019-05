1400 Franken für zwei Sitzplätze: OK des «Eidgenössischen» will gegen überhöhte Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt vorgehen Weil die Nachfrage nach Tickets für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug gross ist, floriert der Schwarzmarkt – zum Leidwesen der Organisatoren. Diese wollen nun gegen solche Verkäufer vorgehen.



Das OK des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug stellt sich beim letzten «Eidgenössischen» in Payerne vor. (Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone, 28. August 2016)

(rem/sda) Tickets werden zu völlig überhöhten Preisen auf dem Schwarzmarkt angeboten: So auch im Vorfeld des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes in Zug (ESAF). Auf einschlägigen Online-Börsen beispielsweise sind zwei Sitzplätze für bis zu 1400 Franken zu kaufen. Regulär kosten diese zusammen 490 Franken.

Das ESAF-OK verurteilt dies aufs Schärfste. OK-Präsident Heinz Tännler: «Ich bedaure dies sehr und das ist überhaupt nicht in unserem Sinn. Wir entschuldigen uns dafür bei allen Fans des Schwingsports.» Leider könne man dies nicht gänzlich verhindern. Dass auch Zuger, die bei den Gemeinden oder dem Kanton Tickets zu den normalen Preisen hätten erwerben können, jetzt Tickets zu überhöhten Preisen anbieten würden, verurteile er genauso.

OK geht gegen Schwarzmarkt vor

Das OK geht deshalb gegen den Schwarzmarkthandel vor, wie es in einer Mitteilung heisst. In den allgemeinen Ticket-Bestimmungen ist nämlich festgehalten:

«Der Weiterverkauf von oder der Handel mit Tickets zum nicht-offiziellen Preis ist strikte untersagt. Derartig erworbene Tickets verlieren ihre Gültigkeit. Bei entsprechendem Verdacht bleibt das Recht vorbehalten, die entsprechenden Tickets zu sperren, ohne dass eine Rückerstattung erfolgt.»

OK-Präsident Heinz Tännler ergänzt:

«Wir behalten uns vor, solche Tickets ungültig zu machen, das heisst Käufer von solchen Tickets müssen damit rechnen, dass ihr Platz in der Arena besetzt ist.»

Man werde auch mit Anbietern von Plattformen, auf denen Tickets erscheinen, in Kontakt treten «und behalten uns vor, identifizierte Verkäufer zu belangen.»

Heinz Tännler rät deshalb Interessenten von solchen Tickets dringend von solchen Käufen ab. Auf die Frage, ob das auch für jene Tickets gelte, die Sponsoren erhalten, sagte OK-Präsident Heinz Tännler, ein Verkauf zu solchen Preisen sei missbräuchlich. Die Ticketing-Abteilung habe sich der Sache angenommen, sagte Sprecher Freddy Trütsch. Es sei nicht einfach, nachzuverfolgen, doch behalte man sich vor, identifizierte Verkäufer zu belangen.

Der Run auf die Tickets im öffentlichen Verkauf am 24. Mai war enorm. Über 50'000 Personen mit über 180'000 Ticketnachfragen haben sich auf der Plattform von Ticketcorner für die 4000 Tickets registriert. Die glücklichen Gewinner wurden ausgelost und bis am 7. Juni direkt informiert. Sie haben dann die Möglichkeit, während 48 Stunden die Tickets zu bezahlen respektive zu beziehen. Tickets, die nicht bezahlt werden, werden in der Folge erneut verlost. Auf diese Weise haben alle Schwingfans die gleichen Chancen in den Besitz der begehrten Tickets zu kommen. Pro Person konnten maximal vier Tickets bestellt werden.