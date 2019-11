2. Wahlgang in Zug: FDP-Mann Matthias Michel erobert den 2. Ständeratssitz *** Der Ticker zum Nachlesen Alt Regierungsrat Matthias Michel (FDP) holt den zweiten noch freien Ständeratssitz, der amtierende SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler hat das Nachsehen. Neben Michel komplettiert der bereits gewählte Peter Hegglin das neue Zuger Ständerats-Duo. Harry Ziegler & Flurina Valsecchi

Matthias Michel (FDP) wird im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt. Er holt 3349 Stimmen mehr als Heinz Tännler (SVP) und 10'257 mehr als Tabea Zimmermann (ALG).

Damit wird der Kanton Zug in den kommenden vier Jahren im Ständerat durch Michel und Peter Hegglin (CVP) vertreten.

Kanton Zug: Ständeratswahlen vom 17. November 2019 Schlussresultat vom 2. Wahlgang gewählt

Die Stimmbeteiligung lag bei 50,51 Prozent.

15:36 Uhr

Die unterlegene Tabea Zimmermann Gibson sagt: «Im Klima- und Frauenjahr 2019 war es mir wichtig, den Zugerinnen und Zugern auch im zweiten Wahlgang eine echte soziale und ökologische Alternative zu bieten.»

14:41 Uhr

Erst gebanntes Warten und dann riesige Freude: Die Bilder unseres Fotografen Stefan Kaiser aus dem Zuger Kantonsratssaal.

Die drei Kandidaten kämpften im 2. Wahlgang um den noch freien Ständeratssitz: Tabea Zimmermann Gibson (ALG), Matthias Michel (FDP, gewählt) und Heinz Tännler (SVP).

14:25 Uhr

Der Moment der Resultatverkündung:

Matthias Michel und seine Frau Christina Michel-Wüest. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 17. November 2019)

Heinz Tännler (SVP) gratuliert Matthias Michel (FDP) zum Sieg. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 17. November 2019)

14:19 Uhr

Die Ergebnisse in den Gemeinden Ständeratswahl im Kanton Zug vom 17. November 2019 Gemeinde Matthias Michel Heinz Tännler Tabea Zimmermann Gibson Zug 4 388 2 734 1994 Oberägeri 850 883 229 Unterägeri 1 306 1 149 393 Menzingen 734 692 228 Baar 2 942 2 548 1305 Cham 2 171 1 683 947 Hünenberg 1 463 1 121 570 Steinhausen 1 413 1 078 565 Risch 1 108 1 134 493 Walchwil 526 544 119 Neuheim 305 291 106 Total 17 206 13 857 6949

14:17 Uhr

Der unterlegene SVP-Kandidat Heinz Tännler gibt sich als fairer Verlierer:

«Ich bin wenig erstaunt über des Resultat. Ich habe immer gewusst, dass es eng wird. Aber so ist das politische Leben. Einmal ist man an der Spitze, ein anderes Mal eben nur zweiter.»

14:14 Uhr

Das erste Statement von Matthias Michel, frisch gewählter Ständerat, sagt:

«Für die FDP ist es um viel gegangen, umso glücklicher bin ich, dass ich den Sitz gewinnen konnte. Die Partei hat nach dem Verlust des Nationalratssitzes am 20. Oktober nochmals alles mobilisiert. Auch wurde ich von anderen Parteien wie der CVP und GLP unterstützt. Aber auch Personen, die sich parteipolitisch nicht engagieren, haben mir gesagt, sie hätten mich gewählt.»

14:05 Uhr

Die beiden Zuger Vertreter in der Kleinen Kammer heissen somit: Peter Hegglin (CVP, bisher) und Matthias Michel (FDP, neu).

Als hätten sie es schon ein bisschen geahnt? Hier eine Aufnahme aus unserer Bilderserie vom ersten Wahlgang am 20. Oktober:

Peter Hegglin (CVP) und Matthias Michel (FDP). (Bild: Stefan Kaiser, 20. Oktober 2019)

13:51 Uhr

Endergebnis liegt vor: FDP-Mann Matthias Michel ist gewählt.

13:50 Uhr

Als erste Gemeinde meldet Oberägeri ihr Resultat:

Heinz Tännler 883 Stimmen

Matthias Michel 850 Stimmen

Tabea Zimmermann Gibson 229 Stimmen

13:42 Uhr

Nun ist auch FDP-Kandidat Matthias Michel da. Alle drei Kandidaten (im Bild) sind nun im Kantonsratssaal anwesend. Das gemeinsame Warten geht weiter.

Bild: Harry Ziegler

13:30 Uhr

Abwarten heisst's bei der SVP - im Bild Heinz Tännler und Thomas Aeschi.

Bild: Harry Ziegler

Ebenso bei den Vertretern der FDP. Ihr Kandidat Matthias Michel ist allerdings noch nicht vor Ort.

Bild: Harry Ziegler

13:17 Uhr

Auch die ALG-Kandidatin Tabea Zimmermann Gibson ist inzwischen eingetroffen.

13:16 Uhr

Noch sind keine Zwischenresultate bekannt. Wir informieren Sie hier laufend über die Entwicklung.

13:10 Uhr

Die Spannung im Zuger Kantonsratssaal steigt: SVP-Kandidat Heinz Tännler ist bereits eingetroffen. Auch die Parteispitze der Alternative – die Grünen (ALG) ist bereits anwesend. Die beiden weiteren Kandidaten Matthias Michel (FDP) und Tabea Zimmermann Gibson (ALG) sind noch nicht da.

Bild: Harry Ziegler

13:00 Uhr

Zur Ausgangslage: Bereits im ersten Wahlgang am 20. Oktober, schaffte der bisherige CVP-Ständerat Peter Hegglin seine Wiederwahl in die Kleine Kammer. Der zweite Sitz ist noch unbesetzt. Heute, 17. November, kommt es zum zweiten Wahlgang. Dabei stehen Matthias Michel (FDP) und Heinz Tännler (SVP) in der Pole-Position, gefolgt von Tabea Zimmermann Gibson (Alternative – die Grünen, ALG). Sie kämpfen um den frei gewordenen Sitz Joachim Eders (FDP) und kandidieren im zweiten Wahlgang erneut.

Zentralschweiz: In den Kantonen Luzern, Nid- und Obwalden sowie Uri ist kein zweiter Wahlgang nötig. In Schwyz findet der zweite Wahlgang in einer Woche am 24. Oktober statt.

So präsentierte sich die Ausgangslage nach dem 1. Wahlgang:

Matthias Michel (FDP), Heinz Tännler (SVP) und Tabea Zimmermann Gibson (ALG).