Kolumne «Die junge Sicht» 20-Stunden-Woche: Utopie oder baldige Realität dank KI? Kann Künstliche Intelligenz (KI) dazu beitragen, die Arbeitslast von Menschen zu senken? Lorin Semela, Mitglied Junge Grünliberale, Zug

Stellen Sie sich eine Welt vor, in welcher wir zwanzig Stunden pro Woche arbeiten und die restliche Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringen, uns um die Familie kümmern, Hobbys nachgehen und uns all dem widmen, wofür uns heute schlicht die Zeit fehlt. Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat genau dieses Potenzial, aber auch erhebliche Gefahren. Aber von vorne.

KI-Anwendungen wie ChatGPT oder DALL-E sind vielen inzwischen bekannt. Mit einfachen Textanweisung (engl. Prompts) können in Sekundenschnelle wissenschaftliche Berichte, Skripte, Verträge, respektive Bilder von Grafiken, Aquarelle, Fotografien generiert werden. Ich lege jedem und jeder ans Herz, mit kindlicher Neugier damit herumzuexperimentieren. Es ist beeindruckend, zu was KI bereits heute fähig ist.

Der Fortschritt macht aber nicht bei der Generierung von Text und Bildern halt, KI hat das Potenzial einen grossen Teil der Büroarbeit, die bei jeder Berufsgruppe anfällt zu automatisieren. Konkret hiesse das, dass der Personalbedarf in einem Unternehmen für die gleiche Arbeit abnimmt, um wie viel lässt sich nur spekulieren. Eine Anwaltskanzlei könnte von neun auf vier Mitarbeitende schrumpfen, eine Schreinerei von sechs auf vier, oder ein Sekretariat von drei auf nur eine Person. Obwohl neue Technologien in der Vergangenheit neue Jobs schufen und Menschen sich umschulen können, glauben viele Expertinnen und Experten, dass KI grundlegend anders ist. Durch die stetig steigende Rechenleistung könnten neu geschaffene Aufgaben sogleich von KI erlernt und übernommen werden, was zu einer erheblichen Zunahme der Arbeitslosigkeit führen könnte.

Doch statt bei dieser gewaltigen Herausforderung den Sand in den Kopf zu stecken und abzuwarten, sollte die Politik die Zukunft aktiv mitgestalten. Es braucht eine breite öffentliche Debatte, wie wir mit dem kommenden Wandel der Arbeitswelt umgehen. Meiner Ansicht nach gibt es einen wesentlichen Weg, diesen Wandel in eine positive Richtung zu steuern: die Verkürzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit.

Die durch Künstliche Intelligenz erzielten Effizienzgewinne könnten dazu genutzt werden, die Arbeitszeit zu verkürzen. Das bedeutet: Anstatt, dass die verbleibenden Mitarbeitenden eines KI-optimierten Unternehmens weiterhin bis zu 45 Stunden pro Woche arbeiten, könnten alle bisherigen Mitarbeitenden bei fast gleichem Gehalt nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Arbeitnehmende hätten mehr Zeit für Dinge, die ihnen wichtig sind, aber heute zu vielleicht zu kurz kommen: Die Grosseltern wöchentlich besuchen, Freundschaften pflegen, dem Hobby intensiver nachgehen, ein eigenes Projekt verfolgen etc. Die Gesellschaft wäre ausgeglichener, stressfreier und sozial vernetzter.

Auch wenn eine Halbierung der Arbeitszeit eine Utopie ist, fände ich es sinnvoll, über eine Reduktion der gesetzlichen Höchstarbeitszeit zu diskutieren. Die anstehende Effizienzsteigerung durch KI birgt das Potenzial dazu. Wir sollten diese Herausforderung in eine Chance für alle ummünzen!