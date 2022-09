Vereine 26 Teilnehmende an Seifenkistenrennen Lokomotiven und Raketen: Am 55. Grand Prix Freudenberg bretterten verschiedenste Fahrzeuge über die Strasse.

Eine «Raketenglace» fährt durch die Schikane auf der Rennstrecke.

Anstelle von stählernen Boliden fuhren am Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, Seifenkisten aller Art über den Asphalt der Bannstrasse. Orangino, ­Raketenglace oder Lokomotive, der Vielfalt an Fahrzeugen waren keine Grenzen gesetzt. In den drei Kategorien Formel 1, Formel 3 und Formel E duellierten sich insgesamt 26 Fahrerinnen und Fahrer und versuchten, jeweils möglichst schnell die rund 380 Meter lange Rennstrecke zurückzulegen.

Wie es so ist beim alljährlichen Seifenkistenrennen der Jungwacht Steinhausen standen jedoch primär der Spass und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Angefeuert von frenetisch applaudierenden Zuschauern am Strassenrand düsten die Kisten der Reihe nach in drei Läufen über den rutschigen Belag. Glücklicherweise konnten gröbere Unfälle vermieden werden, wenngleich da und dort auch einmal ein Rad gewechselt werden musste. Dank dem Tatendrang der Helferinnen und Helfer und freiwilliger Unterstützer konnten diese Zwischenfälle jedoch schnell wieder behoben werden.

Wir, die Jungwacht Steinhausen, bedanken uns bei allen Fahrerinnen und Fahrern, Eltern und Zuschauern und den treuen Sponsoren für die grossartige Unterstützung bei der Durchführung des 55. Grand Prix Freudenberg, der einmal mehr ein voller Erfolg war. Dies war zu sehen an den vielen strahlenden Gesichtern der Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Siegerehrung.

Wir freuen uns bereits jetzt, Sie hoffentlich im nächsten Jahr beim 56. Grand Prix Freudenberg wieder an der Bannstrasse begrüssen zu dürfen.

Für die Jungwacht Steinhausen: Cyrill Schärer