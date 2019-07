Leserdebatte 30 Tage vor dem Eidgenössischen Schwingfest – so klingt der offizielle Song «Maa gäge Maa» von Gölä und Trauffer Der Countdown zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) läuft: Noch 30 Tage dauert es, dann wird in Zug so einiges los sein. Zur Einstimmung ist nun der offizielle Song zum Fest da: «Maa gäge Maa» von Gölä und Trauffer.

(pd/elo) Seit über 5 Jahren laufen die Vorbereitungen, jetzt ist das Fest nur noch wenige Tage entfernt. Da stellt sich natürlich die Frage, ob denn auf dem Festgelände in der Zuger Herti alles nach Plan verläuft? Anlässlich einer Medienorientierung am Mittwoch – genau 30 Tage vor dem Grossanlass – zeigten sich OK-Präsident Heinz Tännler und Geschäftsführer Thomas Huwyler optimistisch. « Ich bin überzeugt, dass Wettkämpfer sowie Besucherinnen und Besucher optimale Bedingungen antreffen werden», so Tännler.

Seit Mitte Juni wird an der Zug Arena, welche rund 5 Hektaren gross werden und 56'000 Besuchern Platz bieten soll, gebaut. Während der Spitzenzeiten des Aufbaus stehen bis zu 300 Personen im Einsatz. Kein Wunder: Es müssen 3000 Tonnen Material beziehungsweise 300'000 Einzelteile verbaut werden, erklärt Huwiler. Die sechseckige Innenfläche der Arena umfasst sieben Sägemehlringe.

Der Aufbau der Schwingarena in Zug läuft auf Hochtouren (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 9. Juli 2019).

«Es wird ein wunderbares Stadtfest werden»

In Zug wird das Eidgenössische Schwingfest nicht wie an anderen Orten auf einem Waffen- oder Flugplatz stattfinden, sondern mitten in der Stadt. Deshalb werde das grösste Sportfest der Schweiz anders sein, so Tännler. «Es wird ein wunderbares Stadtfest werden».

Doch es ist nicht nur ein Fest für die Stadt Zug. Ganz im Gegenteil: Erwartet werden 350'000 Besucher, welche von Nah und Fern anreisen werden. Die Organisatoren müssen deshalb alles daran setzten, dass die An- und Abreise der nach Zug pilgernden Menschenmassen gut organisiert sind. Dafür setzt das OK vor allem auf den öffentlichen Verkehr, wie an der Pressekonferenz von Mittwoch kommuniziert wurde: Im Arena Ticket ist das Ticket für den ÖV inbegriffen. Zug verfügt nur über eine sehr beschränkte Anzahl an Parkplätzen. Tännler: «Wir empfehlen deshalb den Besucherinnen und Besuchern, für die Reise den öffentlichen Verkehr zu benützen». Die Arena ist vom Bahnhof Zug in Rund fünf Gehminuten erreichbar.

Für die Benützung des ÖV spricht ausserdem, dass das Eidgenössische Schwingfest ein möglichst nachhaltiger Anlass werden soll. Man wolle in der Organisation von Schwingfesten bezüglich Nachhaltigkeit neue Massstäbe setzten, so das OK. Dazu wird beispielsweise ein neues Depotkonzept für Glasflaschen eingeführt. Zudem können Besucherinnen und Besucher Spenden abgeben, welche dann für ökologische Projekte im In- und Ausland verwendet werden.

Ein eigener Song für das ESAF 2019

Die Schweizer Mundartmusiker Golä und Trauffer alias die «Büetzer Buebe» haben in Zusammenarbeit mit dem OK eigens für das Eidgenössische Schwingfest in Zug einen Song geschaffen. Am 25. August, am Festakt, wird er in der Zuger Arena vor 56'000 Besucherinnen und Besuchern uraufgeführt.

Wer jedoch nicht mehr so lange warten mag, der kann sich das Lied mit dem Titel «Maa gäge Maa» jetzt schon auf YouTube anhören:

Das Video wurde auf dem Gipfel der Jungfrau gedreht – über 4000 Meter über Meer. Die beiden vergangenen Schwingerkönige Matthias Glarner (2016) und Matthias Sempach (2013) spielen auch eine kleine Rolle.