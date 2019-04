300 Personen demonstrieren in Zug für mehr Klimaschutz

Angaben der Veranstalter zufolge sind am vergangenen Samstag im Rahmen der nationalen Demonstrationen für mehr Klimaschutz in Zug rund 300 Personen auf die Strasse gegangen. Die Menge zog vom Alpenquai am Seeufer entlang in Richtung Postplatz.