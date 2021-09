Vereine 31 Junioren haben an der Clubmeisterschaft des Veloclubs Baar-Zug teilgenommen Den Sieg in den reinen Knabenkategorien Rock/U13 und Hard/U17 holten sich Aljosha Kirik respektive Nino Helfenstein.

So präsentierte sich das Siegerpodest.

Der Tag hätte nicht besser gewählt werden können, strahlten doch die Kinder und Jugendlichen mit der Sonne um die Wette. Herrlich warmes Wetter gab es wie bestellt am Samstag, 4. September, als die diesjährigen Clubmeisterinnen und Clubmeister des Veloclubs Baar-Zug gekürt wurden. Das Organisationskomitee hatte mit 14 Helfern den Technikparcours auf der Lättichstrasse in Baar vorbereitet und mit dem Rennen im Deinikoner Wald zur Zufriedenheit aller in einer super Stimmung durchgeführt. Die jungen Athleten kämpften hart und fair von 13 bis 17 Uhr, bis die Rangliste feststand.

In der Kategorie Soft/U9 durften sich bei den Mädchen Minja Hunn sowie bei den Knaben Jonathan Kadner über den ersten Rang freuen. In der Kategorie Cross/U11 war es Lara Müller bei den Mädchen und Oskar Linden bei den Knaben und bei Mega/U15 Lena Müller sowie Lou Bürgler. Den Sieg in den reinen Knabenkategorien Rock/U13 und Hard/U17 holten sich Aljosha Kirik respektive Nino Helfenstein. Am Ende waren alle sehr zufrieden und müde. Und was noch wichtiger ist: Es gab keine Verletzungen, sodass alle wieder gesund nach Hause gehen konnten. Der Vorstand gratuliert allen Clubmeisterinnen und Clubmeistern ganz herzlich und ist stolz, so viele aktive Kinder und Jugendliche im Club zu haben.

Für den Veloclub Baar-Zug: Guido Erroi