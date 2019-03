3500 Sportler werden in Zug erwartet 2020 findet das 17. Zentralschweizer Sportfest in Zug statt. Teilnehmer und Besucher können sich auf einen Anlass der Bewegung und der Begegnung freuen. Der Anlass wird auf mehreren Anlagen durchgeführt.

(bier/pd) Seit über einem Jahr ist das Organisationskomitee für das 17. Zentralschweizer Sportfest vom kommenden Jahr in Zug an der Arbeit. Unter der Leitung von Regierungsrat Martin Pfister ist in dieser Zeit viel Grundlagenarbeit erledigt worden.

Wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben, hat sich das mittlerweile 13-köpfige Organisationskomitee konstituiert und die zahlreichen Aufgaben verteilt. Ebenso konnte bereits die gesamte Infrastruktur reserviert werden.

Eine Ausweitung ist möglich

Die 15 verschiedenen Wettkämpfe werden hauptsächlich auf den Sportanlagen im Herti-Quartier wie dem Fussball- und dem Leichtathletikstadion, der Sporthalle oder der Academy Hall, auf dem Stierenmarkt-Areal und an der Kantonsschule Zug durchgeführt. Provisorisch gebucht sind aber auch weitere Turnhallen und Sportanlagen in Zug sowie in Baar, sollte der Teilnehmeraufmarsch grösser als erwartet ausfallen.

Das Wettkampfprogramm, so wird weiter vermeldet, steht ebenfalls. In Zug können die Sportlerinnen und Sportler im einteiligen und im dreiteiligen Sektionswettkampf sowie im Einzel- und im Gruppenwettkampf antreten. Ebenso messen sich die Turn- und Sportvereine im Akrobatikturnen, im Teamwettkampf 35+ oder in den verschiedenen Ballsportarten Unihockey, Netzball, Korbball, Faustball und Volleyball.

Teil des 17. Zentralschweizer Sportfests Zug 2020 ist auch das Nationalturnen. Alle Wettkämpfe finden am Samstag, 6. Juni, des kommenden Jahres statt. Am Freitag, 5. Juni, wird das Sportfest mit einem Bewegungsfest an der Seepromenade Zug lanciert. Bewegung und Sport sollen so ins Bewusstsein der Leute getragen werden. Eine grosse Freude für die Organisatoren ist die Integration von Special Olympics ins Sportfest. Menschen mit einer geistigen Behinderung werden ins Programm integriert und führen gemeinsam mit den Turnerinnen und Turnern Wettkämpfe durch. Abgeschlossen wird das Sportfest am Sonntag, 7. Juni, mit einer Schlussfeier und den Rangverkündigungen.

Partystimmung nach den Strapazen auf dem Feld

«Zug bewegt!»: Das trifft nicht nur im sportlichen Sinn zu, sondern auch emotional. Dafür sorgt ein Unterhaltungsprogramm, welches Partystimmung garantiert. Turn- und Sportvereine, die sich bereits jetzt für das Sportfest anmelden möchten, müssen sich noch etwas gedulden. Die Wettkampfausschreibung wird im September versandt.