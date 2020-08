40 Corona-Bussen wurden im Kanton Zug angefochten Wer den verordneten Abstand im Lockdown nicht eingehalten hat, erhielt eine Ordnungsbusse über 100 Franken. Das war auch im Kanton Zug der Fall. Nicht alle waren einverstanden mit der Busse und erhoben deshalb Einsprache.

Abstand halten. Das gilt auch in der Badi. Die Polizei patrouilliert regelmässig und verteilte, wenn nötig, Bussen. Diese werden im Kanton Zug allerdings eher weniger angefochten, wie der Kommunikationsbeauftragte der Zuger Polizei, Frank Kleiner, Auskunft gibt. Bild: Maria Schmid (Zug, 27. Juli 2020)

Abstand halten. Versammlungen mit mehr als fünf Personen sind verboten. Die Massnahmen, welche verhängt wurden, um die Eindämmung des Coronavirus zu gewährleisten, sollten von der ganzen Bevölkerung eingehalten werden. Das wurde auch überprüft. Nicht zuletzt sorgte etwa ein Fall für Aufsehen, der in der «Neuen Zürcher Zeitung» geschildert wurde. Eine Frau wurde fürs Händchenhalten gebüsst, was eine Debatte über die Verhältnismässigkeit der Bussen anstiess. Was ist erlaubt? Was geht zu weit? Vermehrt kam es auch zur Anfechtung von Bussen.

Auch im Kanton Zug wurde gebüsst. Wo der Abstand nicht eingehalten wurde oder sich mehr als fünf Personen gleichzeitig aufhielten, wurde eine Ordnungsbusse über 100 Franken erteilt. Wie viele Bussen im Zusammenhang mit Corona verhängt wurden, kann nicht genau beziffert werden, teilte der Kommunikationsbeauftragte der Zuger Polizei Frank Kleiner damals mit. Dies, da die Polizei keine Coronastatistik führe. Wie viele Bussen angefochten wurden, weiss man jedoch. 40 sind es an der Zahl.

Weshalb wurden sie angefochten? «Die Personen machten geltend, dass der Abstand eingehalten oder das damalige Versammlungsverbot von mehr als fünf Personen nicht missachtet wurde», so Kleiner. Diese Einsprachen werden nun von der Staatsanwaltschaft geprüft.

Querulanten gibt es in der Gastroszene keine

Weitere Massnahmen, die auf kantonaler Ebene getroffen wurden, betreffen die Bars und Clubs. So entschied der Regierungsrat, dass sich in Lokalen nur noch 100 Gäste gleichzeitig aufhalten dürfen, maximal 30 davon im Innenraum. Auch die Umsetzung dieser Massnahmen überprüft die Zuger Polizei und würde, falls nötig, Bussen austeilen. Querulanten gibt es allerdings gemäss Frank Kleiner keine.

«Grossmehrheitlich sind die Covid-19-Bestimmungen gut bis sehr gut eingehalten worden», schreibt er auf Anfrage und ergänzt, «einzelne Betriebe, die die Bestimmungen nicht oder nur ungenügend eingehalten hatten, wurden ermahnt und mussten die Mängel innert nützlicher Frist beheben.» Wenn es etwas zu bemängeln gegeben habe, seien das eher Kleinigkeiten gewesen, die direkt vor Ort behoben wurden.

Durchgeführt hat die Zuger Polizei jene Kontrollen aufgrund eigener Feststellungen. Ab und an hätten auch Hinweise und Reklamationen aus der Bevölkerung zu einer Überprüfung des Betriebs geführt.