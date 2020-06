In Steinhausen sind 50 neue Alterswohnungen geplant Das Seniorenzentrum Weiherpark in Steinhausen soll erweitert werden und 90 bis 110 Personen mehr aufnehmen.

Das Grundstück des Seniorenzentrums Weiherpark in Steinhausen ist gross genug für eine Erweiterung.

Bild: Maria Schmid (17. Juni 2020)

Der Stiftungsrat der Stiftung Alterssiedlung Steinhausen hat auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie das Projekt Erweiterung Seniorenzentrum Weiherpark Steinhausen vorangetrieben. Der Rat habe bereits vor einigen Jahren die Absicht gehabt, die Möglichkeiten einer Erweiterung auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Weiherpark zu prüfen, sagt Urs Marti, Präsident des Stiftungsrats. «Mit der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 wurde aufgezeigt, dass eine Erweiterung von zirka 50 Wohneinheiten auf dem Grundstück möglich ist.»

Auf der Basis dieser Machbarkeitsstudie habe der Stiftungsrat im Jahr 2019 beschlossen, einen Studienwettbewerb mit sechs Planungsteams durchzuführen, um eine Erweiterung realisieren zu können.

Künftig braucht es mehr Wohnraum für Betagte

Für die Machbarkeitsstudie wurden die demografische Entwicklung der Bevölkerung und die damit verbundenen Herausforderungen analysiert. «Unsere Analyse ergab, dass die Gemeinde Steinhausen in den nächsten zwanzig Jahren auf etwa 14000 Einwohner anwachsen und dass dabei das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigen wird», so Marti. Dies würde in den nächsten zwanzig Jahren zu einer Verdopplung der Zahl älterer Einwohner führen, für die im Seniorenzentrum Weiherpark genügend Wohnraum geschaffen werden soll. Momentan bietet es rund 53 Senioren ein Zuhause.

Die Kapazität der Belegung nach Abschluss der Erweiterung soll zwischen 90 und maximal 110 Bewohnern liegen. «Die Einzelzimmer sollen eine Fläche von 28 Quadratmetern haben, was der Fläche der bereits bestehenden Zimmer entspricht. Die 2,5-Zimmer-Wohnungen sollen über eine Fläche von 60 Quadratmetern verfügen», erklärt Marti.

Dazu käme zu jeder Wohneinheit ein Balkon, dessen Flächen noch nicht abschliessend festgelegt sei. Neben den klassischen Pflegeplätzen soll es auch ein Angebot für altersgerechtes Wohnen mit Anbindung an Pflegestrukturen und Dienstleistungen geben. «Die Erweiterung soll sicherstellen, dass auf zukünftige Veränderungen im Bereich der Pflegestrukturen und des altersgerechten Wohnens mit Dienstleistungen einfach reagiert werden kann», so Marti weiter. Die 2,5-Zimmer-Wohnungen sollen so konzipiert werden, dass daraus später mit geringem Aufwand zwei Einzelzimmer für den Bereich Pflege erstellt werden können.

Planungsbüro soll diesen Herbst bestimmt werden

Im Rahmen des Präqualifikationsverfahrens seien zwölf Planungsteams mit Erfahrungen im Bereich von Instandsetzungen und Erweiterungen von Pflege- und Altersheimen eingeladen worden. Ein Beurteilungsgremium habe dem Stiftungsrat sechs Teams zur Auswahl vorgeschlagen, eines davon ein Nachwuchsteam aus Zug. «Die Arbeiten sind gut im Zeitplan. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir diesen Herbst das Planungsbüro für die Projektierung und Realisierung bestimmen können», ist sich Marti sicher.

Zusätzlich vermerkt der Rat in einer Medienmitteilung, dass Markus Amhof, Stiftungsrat seit 1. Januar 2019, per 30. März aus dem Stiftungsrat zurückgetreten sei. Robert Bisig habe seine Nachfolge per 1. April angetreten. «Amhof ist einvernehmlich aus dem Stiftungsrat ausgetreten, da er als Bauchef der Gemeinde während der Projektarbeiten nicht in einen Konflikt betreffend Ausstand kommen wollte», erläutert Marti. Die Gemeinde Steinhausen habe mit Bisig auf Wunsch des Stiftungsrates eine erfahrene juristische Person in den Stiftungsrat gewählt.