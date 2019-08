51 300 Franken für den Eishockey-Nachwuchs Am 7. August fand die fünfte Golf-Trophy von Raphael Diaz im Golfpark Holzhäusern statt.

Dieses Bild stammt noch von der ersten Golf Trophy von Raphael Diaz aus dem Jahr 2015. (Bild: Werner Schelbert, Holzhäusern, 14. August 2015)

(fg/pd) Raphael Diaz, der ehemalige NHL Spieler und aktuelle Captain der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft sowie des EV Zug, engagiert sich seit Jahren mit seiner Golf-Trophy für den Nachwuchs und den Eishockeysport – mit Erfolg.

In diesem Jahr kam die Rekordsumme von 51300 Franken zu Gunsten des Nachwuchses zusammen, 120 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Das gesammelte Geld wird direkt in den Nachwuchs investiert.

Unverkäufliche Hockey-Artikel versteigert

Nach einem Frühstücksbuffet starteten die 96 Teilnehmer um 9 Uhr per Kanonenstart in 4er-Flights in die 18-Loch-Anlage. Nach der Golfrunde erwartete die Golfer auf der Terrasse des Golfclub-Restaurants Albero ein Apéro. Für das Abendprogramm stiessen weitere Gäste dazu, Gian Gilli, CEO der Eishockey WM, Regierungsrat Heinz Tännler und Yannick Weber von den NHL Nashville Predators.

Raphael Diaz gab am Abend Einblicke in die vergangene Saison beim EVZ, erzählte vom Cup-Sieg und von der Weltmeisterschaft (WM). Auch der Cup-Pokal wurde den Teilnehmenden präsentiert. Jedes Jahr werden zudem unverkäufliche Artikel zu Gunsten des Hockeynachwuchses versteigert.

Insgesamt schon über 150 000 Franken gesammelt

Raphael Diaz’ Captain-Dress der Eishockey-WM 2019, Roger Federers Original-Outfit des Australian Opens 2016 sowie ein Event mit Diaz in der Bossard-Arena wurden versteigert. Durch diesen Teil der Veranstaltung führte der Komiker Rob Spence, der zudem als Spieler den ganzen Tag dabei war. Auch im nächsten Jahr ist eine Golf-Trophy von Raphael Diaz geplant.

Die Teilnahme ist für Golfer und Nichtgolfer möglich und öffentlich. Das Datum für die Trophy 2020 wird im Frühjahr 2020 kommuniziert. Seit der Erstaustragung der Golf-Trophy von Raphael Diaz im Jahr 2015 wurden bereits 155 663 Franken für den Eishockey-Nachwuchs gesammelt.