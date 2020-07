98 junge Frauen und Männer haben die Prüfungen bestanden Sie können ihren Fachmittelschulabschluss feiern. Aufgrund der Covid-19-Einschränkungen fanden die Würdigungen klassenweise statt.

Eine Rose für die Absolventin. An der FMS Zug wurden die Zeugnisse klassenweise übergeben.

Bild: Maria Schmid (Zug 2. Juli 2020)

Die Absolventinnen und Absolventen der Fachmaturität trafen sich mit ihren Klassenlehrpersonen im informellen Rahmen, um ihre Abschlüsse zu feiern. Den Absolventinnen und Absolventen der Fachmittelschule konnten die Ausweise jeweils in einer kleinen Feier entgegennehmen, die vom musikalischen Trio Augustine Perdu stimmungsvoll umrahmt wurde. Die Klassenlehrer richteten sehr persönliche Worte an ihre Klassen und Rektor Vinzenz Gilabert meinte: «Ich finde, ihr habt in dieser schwierigen Zeit innere Stärke und echte Freundschaft gezeigt. Habt deshalb auch künftig den Mut, innere und äussere Grenzen zu überwinden.»

Sie alle haben bestanden

Abschlüsse an der Fachmittelschule Kanton Zug 2020

Pädagogik/Soziale Arbeit:

B: Luisa Bauer, Unterägeri. C: Janis Carlen, Steinhausen; Yara Christen, Ebertswil; Madeline Court, Menzingen. D: Paula Dettering, Hünenberg.

F: Gianna Fürrer, Zug. G: Noemi Geu, Baar; Jasmine Graber, Baar; Leonie Grob, Cham. H: Sophia Hausheer, Unterägeri; Saskia Huber, Baar; Pascal Hürlimann, Cham. J: Selma Jauch, Zug; Mirjam Joller, Unterägeri.

M: Soraja Madelaine Mavinga, Zug; Janina Meier, Zug. : Valentina Putzu, Unterägeri. R: Melanie Raue, Baar; Tatjana Rilak, Zug; Janine Röllin, Baar.

S: Julia Schupfner, Unterägeri; Angelika, Staub, Finstersee; Carmen Steiner, Baar; Till, Suter, Cham. U: Anna Uhr, Cham. Z: Lara Zuber , Cham.



Profil Gesundheit:

B: Katy Bosshart, Neuheim. H: Danique Hofstetter, Hagendorn. I: Janice Isenegger, Steinhausen. P: Daniel Prsic , Unterägeri. R: Kristin Rickenbacher, Morgarten; Shania-Lynn Rohner, Rotkreuz. S: Sara Strickler, Cham. T: Fabienne Tiefenauer, Edlibach. Z: Hannah Zimmermann, Hünenberg See; Sophie Zurfluh, Hünenberg See.



Fachmaturität Pädagogik:

A: Jennifer Abt, Cham; Chiara Andreoli, Oberägeri; Rebecca Auer, Unterägeri. B: Noëmi Baesch, Cham; Sarah Benathan, Baar; Jeanine Bieri, Unterägeri; Noemi Bingisser, Baar; Luisa Blattmann, Oberägeri; Rebecca Blümmel, Walchwil. C: Benjamin Court, Menzingen. D: Sophie Sahel, Dastgheib Shirazi, Walchwil; Jill Dudle , Hünenberg See. E: Fabiana Eichholzer, Unterägeri. G: Emilia Geisel, Baar; Noemi Ghisini, Menzingen; Céline Gubser, Unteräger; Nora Gut, Zug. H: Janine Hefti, Netstal; Stefanie Herrmann, Unterägeri; Linda Hufschmid, Rotkreuz; Miriam Hugener , Unterägeri. K: Thomas Kohr, Unterägeri; Annina Küng, Obstalden; Mia Küttel, Zug. L: Lisa Laragne, Baar. M: Stefanie Mahler, Unterägeri; Simone Marti, Engi; Jenny McMahon, Baar; Abdurani Morceli, Cham; Anja Müller, Unterägeri; Hylja Muni, Hünenberg See. N: Sira Nann, Näfels; Fabienne Nötzli, Hünenberg. O: Alexandra Odermatt, Hünenberg. P: Naila Pinheiro, Cham. S: Ronja Schuler, Glarus; Sarah Schwitter, Mollis; Virginia Strickler, Neuheim. T: Mommo Trinkler, Zug. U: Deborah Uhr, Unterägeri; Yvonne Utiger, Baar. W: Flavia Wälchli, Hünenberg See. Z: Victoria Zürcher, Baar.



Fachmaturität Gesundheit:

B: Chedyne Ben Ali, Zug; Noémie Brandt, Walchwil. G: Céline Graziotti, Cham. L: Nicole Le, Unterägeri. M: Joakim Maurenbrecher, Hünenberg. N: Stephanie Necas, Baar; Tamara Nedela, Oberägeri. Z: Katy Bosshart, Neuheim.



Fachmaturität Soziale Arbeit:

F: Jeanne-Catherine Fisher, Zug; Marian Funes, Meggen. I: Anna Maria Imfeld, Lungern. M: Aishah Morceli, Cham. P: Sarah Petermann, Luzern.

R: Luana Rodrigues, Neuheim. S: Daria Maria Schoch, St. Niklausen LU; Aurelia Seifried, Obernau; Jaya Spillmann, Neuheim; Ronit Stössel, Hünenberg See. T: Lorina Tachtler, Lungern..