A-Junioren von Zug 94 sind Innerschweizer Cupsieger Die A-Junioren waren erfolgreich. Michael Wyss

A-Junioren von Zug 94 sind Innerschweizer Cupsieger.(Bild: Michael Wyss, Kriens, 20. Juni 2019)

Die A-Junioren von Zug 94 (Coca-Cola-League) haben an Fronleichnam im Stadion Kleinfeld in Kriens den IFV-Cupsieg geholt. Die Zuger besiegten in einem spannenden Endspiel den FC Sursee (2. Stärkeklasse) mit 3:1.