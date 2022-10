Zug Porschefahrer schrottet seinen Sportwagen auf der Autobahn Am Mittwochmorgen ist es in Zug zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken.

Auf der Autobahn A14 in Zug hat am Mittwochmorgen ein 35-

jähriger Autofahrer in der Blegikurve die Kontrolle über seinen Porsche verloren. Der Sportwagen prallte in der Folge links in die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand, teilte die Zuger Polizei am Mittwoch mit. Der Porschefahrer blieb unverletzt.

Auffahrunfall im Morgenverkehr

Bereits vorher kam es zu einem Unfall auf der Autobahn A14, zwischen Gisikon und der Verzweigung Rütihof: Wegen mangelndem Sicherheitsabstand ist es im dichten Morgenverkehr zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Sämtliche Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Zwei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Während rund einer Stunde konnte die Fahrbahn in Fahrtrichtung Zug im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahren werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Untersuchungen

Der Sachschaden an allen fünf involvierten Fahrzeugen beträgt gesamthaft rund 120`000 Franken. (mme)