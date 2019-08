Leserbrief Abraham ist schuld «Schon 3-jährige als Schwarzfahrer registriert», Ausgabe vom 16. August

Seit Jahrhunderten wird Abraham verehrt, weil er Gott gehorchte. Bei näherer Betrachtung war er jedoch willens, für eine Autorität ein Verbrechen zu begehen, nämlich seinen eigenen Sohn zu ermorden.

Diese bedingungslose Unterwerfung unter die Autorität ist der Anfang vom Ende einer Zivilisation. Die Jugend der 1968er und der 80er-Jahre versuchte, diese Autoritätsgläubigkeit zu durchbrechen. Vergebens!

Heute entscheiden Bürokraten und Experten alles. Sie setzen die Gesellschaftsordnung durch und der hat man sich zu unterwerfen und darf sie nicht in Frage stellen. Die Politik ist im Zangengriff der Experten und der Verwaltung. Scheinbare Sachzwänge müssen ohne hinterfragen hingenommen werden und Alternativen zu suchen ist verpönt. Die Universitäten sind heute engmaschig verwaltete marktorientierte Lehranstalten. Reflexion ist von ihnen nicht mehr zu erwarten. Selbst an den normalen Schulen geht nichts über Angepasstheit und Vorbereitung für das Leben als Arbeitstiere ohne eigenen Willen.

Unsere Gesellschaft lebt im Gestern und ist nicht fähig die Zukunft zu gestalten. Eine Protestbewegung, welche es dringendst bräuchte, ist so nicht möglich. Davon profitiert, der Neoliberalismus, welcher nichts mehr fürchtet als selbstdenkende Arbeitnehmer und Bürger, die mehr vom Leben wollen als «malochen». Ein erhöhter Anpassungs- und Konformitätsdruck, ein verschärfter Zwang zur Selbstdisziplinierung sind der Preis, den die Gesellschaft zu zahlen hat, damit einige Wenige profitieren. Das Perfide daran ist, dass die Neoliberalen diesen Zwang zur Selbstoptimierung noch als Freiheit oder Eigenverantwortung verkaufen, in Tat und Wahrheit sind wir den herrschenden Mächten schutzlos ausgeliefert wie noch nie.

Der Druck ist so hoch, dass ein Kontrolleur einem Kleinkind eine Busse ausstellt, statt diese unsinnige Regel in Frage zu stellen. Und bitte kommt jetzt nicht mit der faulen Ausrede, Gesetze müssten befolgt werden. Seit den Naziprozessen in Nürnberg weiss, man, dass eine zivilisierte Gesellschaft diese Ausrede nicht akzeptieren darf. Der einzige Unterschied zu damals ist, dass angesichts der Hunderttausenden von sinnlosen Normen und Weisungen der Entscheid nicht mehr einfach ist.

Aber es braucht auch heute Mut dazu, Abraham hat als Vorbild gezeigt, dass dieser Mut unchristlich ist, deshalb ist für mich Abraham der Urvater der bürokratischen Verbrechen. Man verzeihe mir die Respektlosigkeit gegenüber Abraham.

Michel Ebinger, Rotkreuz