Abschlussfeier Herzchirurg Thierry Carrel an der Maturafeier in Menzingen: «Reife ist ein weiter Begriff» Der Schweizer Herzchirurg Thierry Carrel beehrt die Klasse K4a der Kantonsschule Menzingen mit einer Maturarede, die zum Nachdenken anregt.



Rektorin Gabrijela Pejic übergibt das Diplom an Carmen Käppeli.

Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 24. Juni 2021)

Nach dem Grusswort von Christoph Freihofer, dem Leiter des Amtes für Mittelschulen, richtete sich der bekannte Schweizer Herzchirurg Thierry Carrel mit einer aufmunternden Maturarede an die Schülerinnen und Schüler der Klasse K4a der Kantonsschule Menzingen. Carrel betonte: «Mit der bestandenen Maturaprüfung haben Sie ein Reifezeugnis abgelegt. Aber Reife ist ein weiter Begriff.» Thierry Carrel stellte die Frage: «Sind wir je ausgereift?». Die Antwort gab er gleich selbst: «Reif ist man, wenn man die richtigen Dinge tut, obschon sie von den Eltern empfohlen wurden.» Doch dann schob Carrel nach: «Ganz reif sind wir Menschen nie, und das ist gut so. Denken Sie an das Obst: Wenn es reif ist, wird es bald einmal faul.»

Viele glückliche Gesichter an der Maturafeier.



Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 24. Juni 2021)

«Glauben Sie an das Gute in der Welt»

In Erinnerung an seine Matura in den 1970er-Jahren strich Carrel heraus, wie sich unser tägliches Leben in der Zwischenzeit verändert hat, ehe er festhielt: «Wissen kann Macht sein, Wissen kann Gutes und Schlechtes bewirken. Eine Investition in Wissen bringt die beste Rentabilität. Glauben Sie an das Gute in der Welt.»

Die Maturandin Jana Kronig beschäftigte sich unter dem Stichwort «Bald scho» mit der Frage, wie es nach dem Verlassen der Schule weitergehen soll. Und Carmen Käppeli und Marija Ugrinic fassten in kurzen Worten die gemeinsam begangene Schulzeit zusammen. Dabei kam der gute Zusammenhalt innerhalb der Klasse K4a und das gute Verhältnis zu den Lehrpersonen besonders gut zum Ausdruck. Der Sportlehrer Daniel Fankhauser und die Englischlehrerin Petra Zwicky wurden auf die Bühne gebeten und mit einem besonderen Dank bedacht.

Die Maturandin Jana Kronig freut sich gemeinsam mit ihrer Mutter. Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 24. Juni 2021)

Alle haben bestanden

Dann endlich kam der grosse Moment, auf den die Schülerinnen und Schüler so sehnlichst gewartet hatten: Die Rektorin Gabrijela Pejic händigte die Maturazeugnisse aus. Erwähnenswert ist, dass alle 21 Absolventinnen und Absolventen der Klasse K4a die Maturaprüfung mit Bravour bestanden haben.

Elina Brandenberg und Sarina Stocker (von links) freuen sich über ihren Abschluss.

Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 24. Juni 2021)

Die Liste der Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule Menzingen finden Sie hier:

KSM Maturae und Maturi 2021.pdf