Abstand nehmen von Steuersenkungen «205 Millionen Franken über Budget», Ausgabe vom 3. April

Mit der kantonalen Steuersenkung von 82 auf 78 Prozent, befristet auf drei Jahre, will der Kanton Zug der durch die Coronakrise arg gebeutelten Wirtschaft unter die Arme greifen. Niemand zweifelt daran, dass es der sich an Gewinnoptimierung ausgerichteten Wirtschaft im Moment schlecht geht. Auch dass Arbeitsplätze durch die momentane Wirtschaftslage verloren gehen können, steht ausser Frage, und sollte möglichst vermieden werden.

Doch ist eine allgemeine Steuersenkung, in der – einmal mehr, wie es bei Steuern eben so ist! – jene, die bereits viel haben, viel gewinnen und jene die wenig haben, kaum etwas gewinnen, wirklich das richtige Mittel, um die Wirtschaft anzukurbeln?

Sollten diese 40 Millionen Franken Steuereinnahmen jährlich, auf die der Kanton verzichten will, nicht vielleicht anders eingesetzt werden? Zum Beispiel in zinslose Darlehen oder nicht rückzahlbaren Zuschüsse für Umstrukturierungen, um Betriebe coronatauglich zu machen? Wäre das nicht wesentlich solidarischer, im Sinne von der Starke hilft dem Schwachen?

Und wie sieht es mit den Schulen aus? Unter dem beim jetzigen offensichtlichen Steuergeldsegen fast vergessenen Sparpaket wurde beschlossen, die Klassengrösse heraufzusetzen. Sollte die Regierung sich nicht Gedanken machen, wie Unterricht mit genügend Social Distancing, sprich 2 Meter Abstand, in Zukunft gewährleistet werden kann? Bedeutet das nicht – wie man bereits jetzt in Deutschland oder Dänemark sieht – eben kleinere Klassengrössen und viel Platzbedarf? Bedeutet das nicht unter Umständen sogar eine Aufstockung des Lehrpersonals, damit alle Lernenden in kleineren Gruppen unterrichtet werden können?

Das sind nur zwei Ideen, wie man 40 Millionen ausgeben könnte. Wie es scheint, wird uns Corona noch lange beschäftigen. Damit wir möglichst bald zu einem «normalen» Leben zurückfinden können, braucht es viel Abstand. Massnahmen, um diesen Abstand in Zukunft im öffentlichen Leben einhalten zu können, sind nötig.

Aber ist eine allgemeine Steuersenkung wirklich das richtige Mittel dafür? Ich denke, die Zuger Regierung sollte von dieser Idee «Abstand» nehmen.

Susanne Köhler, Oberwil