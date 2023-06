Abstimmung 34 Stimmen gaben den Ausschlag: Initiative «2000 Wohnungen für den Zuger Mittelstand» angenommen Das Resultat war denkbar knapp. Die Initiative der SP und ihrer Unterstützer zwingt den Zuger Stadtrat nun, laufende Verfahren zu stoppen.

Die Initiative «2000 Wohnungen für den Zuger Mittelstand» verlangt nach der Annahme nun Taten des Stadtrats. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 7.6.2023)

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Zug nehmen die Volksinitiative «2000 Wohnungen für den Zuger Mittelstand »mit einer hauchdünnen Mehrheit von 34 Stimmen an. 4541 Stimmende sagten Ja, 4507 Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 56,2 Prozent. Bei der Initiative ging es im Kern darum, schneller mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Stadtrat und Parlament empfahlen die Volksinitiative «2000 Wohnungen für den Zuger Mittelstand» ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung.

Aufgrund des knappen Resultats mussten die Stimmen am Sonntag nochmals ausgezählt werden. Schliesslich war klar, dass 50,19 Prozent für und 49,81 Prozent gegen die Volksinitiative waren.

Etwas konsterniert kommentierten Stadtpräsident André Wicki und Bauchefin Eliane Birchmeier das knappe Resultat. Beide akzeptierten das Resultat, betonten allerdings, dass dies Auswirkungen auf laufende Projekte haben werde. «Selbstverständlich akzeptieren wir das knappe Resultat» erklärte der Stadtpräsident.

Mehr preisgünstigen Wohnraum erstellen wolle auch der Stadtrat, betonte Wicki. «Nur hat er und eine Mehrheit des Grossen Gemeinderates einen anderen Weg vorgeschlagen.» Die Initiative verlangt, dass diverse Gebiete im Besitz der Stadt sofort für preisgünstigen Wohnraum zu nutzen seien.

Nicht am Volk vorbeipolitisiert

Das Stadtparlament, der Stadtrat und die bürgerlichen Parteien, mit Ausnahme der GLP, die Stimmfreigabe beschlossen hatte, stellten sich gegen die Initiative. In anderen Abstimmungen hätte dies genügt, um die Initiative abzulehnen. So gesehen habe man nicht am Volk vorbeipolitisiert. «Das ist gelebte Demokratie», sagte Wicki. Das Volk habe immer das letzte Wort.

Der Zuger Initiative dürfte ausserdem Aufschwung verliehen haben, dass seitens der Gegnerschaft immer wieder betont worden war, man anerkenne das Problem, der von den Initianten vorgeschlagene Weg sei aber der falsche. Nun wird der Stadtrat diesen seines Erachtens falschen Weg gehen müssen.

Geholfen haben dürfte der Initiative auch, dass das Thema des mangelnden bezahlbaren Wohnraums nicht nur in Stadt Zug Thema ist, sondern mittlerweile auch national in den Medien stark diskutiert wird.

Nun stehen Gespräche mit den Investoren an

Bauchefin Eliane Birchmeier sagte nach diesem Abstimmungsresultat: «Ich bedaure das Resultat sehr. Wir haben immer gesagt, dass die Initianten in der Sache offene Türen einrennen, die Forderungen aber zu kompromisslos sind.» Sorge bereiten ihr die laufenden Bebauungspläne.

«Wir müssen wir nun alle Verfahren stoppen und mit den einzelnen Investoren die Konsequenzen prüfen.» Leider sei zu befürchten, dass sich die Situation für den Zuger Mittelstand nicht verbessere. Konkret betrifft dieser Stopp sämtliche Bebauungspläne, die bereits im politischen Prozess seien, oder kurz davor stünden. Birchmeier nannte unter anderem die Gebiete Äussere Lorzenallmend, Herti Süd, Baarerstrasse West , Metalli oder An der Aa.

Den Stopp wird der Stadtrat morgen, Montag, verfügen. Nun müsse gemäss Birchmeier abgeklärt werden, was das Resultat, auch juristisch, bedeute. Dazu würde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Etwas überrascht, aber sehr erfreut, zeigte sich der Zuger SP-Kantonsrat Rupan Sivaganesan, Mitinitiant und Präsident der SP Stadt Zug. «Bereits vor 12 Jahren wurde unsere Initiative ‹Wohnen für alle› angenommen», so Sivaganesan. «Allerdings wurde danach zu wenig gemacht.» Die Initiative mache nun klar, was verlangt werde. Die Annahme sei ein klares Signal an Stadtrat und Stadtparlament. «Selbstverständlich werden wir uns im politischen Weg weiter engagieren», betonte der Stadtzuger SP-Präsident.