Abstimmung Baar genehmigt Schulhausneubau für 94 Millionen Franken Die Schulanlage Wiesental kann abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das Stimmvolk gab nicht nur für diese Vorlage grünes Licht an der Urne.

So könnte das Areal künftig aussehen. Der Grüngürtel der nahen Lorze wird durch Baumreihen zwischen den Gebäuden fortgesetzt. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Die bestehende Schule Wiesental kann rückgebaut und durch eine neue Schulanlage inklusive Aula, einem Gebäude für die Schulergänzende Betreuung und einer Dreifachturnhalle erstellt werden. Das Stimmvolk gab dafür mit einem Ja-Anteil von 83 Prozent (7617 Ja, 1560 Nein) grünes Licht.

Ein Raum für schulergänzende Betreuung. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Sicht von der Lorze zum Schulareal Wiesental. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Die Vorbereitungsarbeiten für den Rückbau und Neubau der Schule beginnen im Frühling 2022. In einer ersten Etappe werden die Turnhallen, der Sing- und der Spiegelsaal sowie die Mediathek und Bibliothek abgerissen. An ihrer Stelle wird mit dem Haus Ost das grösste der vier neuen Wiesental-Gebäude erstellt. Damit stehen genügend Schulzimmer und die Dreifachturnhalle zur Verfügung, um den Schulbetrieb nahtlos weiterzuführen. Nach Abschluss der ersten Etappe im Sommer 2025 werden die alten Schulgebäude (Trakt A, B und C) rückgebaut und die Häuser West, Nord und Süd mit weiteren Schulzimmern, der Aula und der Bibliothek sowie der Schulergänzenden Betreuung erstellt. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich im Sommer 2027 fertig.

Die geplante Aula des Schulareals Wiesental richtet sich gegen die Lorze hin aus und holt durch raumhohe Fensterfronten die Natur ins Rauminnere. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Zudem genehmigte das Stimmvolk mit einem Ja-Anteil von knapp 79,4 Prozent (7273 Ja, 1889 Nein) einen Kredit in der Höhe von 955'000 Franken für die Erstellung eines Sporthallen-Provisoriums auf dem Parkplatz der Waldmannhalle. Auf der Fläche direkt neben dem Jugendpavillon Cube auf der anderen Seite der Lorze wird eine Traglufthalle mit Garderoben-Containern erstellt werden.

Auch die dritte Vorlage fand beim Stimmvolk Gefallen: Es sagt mit 84,6 Prozent deutlich Ja zur Bareinlage von 900'000 Franken zur Gründung einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft für den Betrieb der Altersheime Baar. 7084 Bürgerinnen und Bürger stimmten der Vorlage zu, 1286 lehnten sie ab. (rem)