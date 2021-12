Abstimmung Baarerinnen und Baarer wollen nicht weniger zahlen: Steuerrabatt abgelehnt Die lediglich 116 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung entscheiden sich gegen eine vorübergehende Herabsetzung des Steuerfusses. Dieser bleibt auch so konkurrenzlos tief im Kanton Zug.

An der Gemeindeversammlung in der Waldmannhalle sind viele Plätze frei geblieben. Bild: Raphael Biermayr (Baar, 9. Dezember 2021)

Der Steuerfuss 2022 war am Donnerstagabend erwartungsgemäss das meistdiskutierte Thema der Gemeindeversammlung (GV) in Baar. Die FDP beantragte einen Rabatt um zwei Prozent auf den geltenden Satz von 53 Prozent. Mit im Boot war die SVP, die im vergangenen Jahr mit dieser Forderung noch allein auf weiter Flur war. Ihr Vertreter Michael Riboni konnte sich einen Seitenhieb an die Adresse der Partei Die Mitte (ehedem CVP) nicht verkneifen. Jene forderte vor zwei Jahren noch einen Rabatt und habe seither «nicht nur den Namen, sondern auch den politischen Kompass verloren». Die Mehrheit der Versammlung teilte die Ausrichtung der Mitte und lehnte die vorübergehende Erleichterung mit 69 Nein- zu 45 Ja-Stimmen ab. Somit bleibt der Steuerfuss 2022 bei 53 Prozent – er ist auch so der tiefste im Kanton Zug.

Die Abstimmung darüber musste wiederholt werden, weil der Gemeindepräsident Walter Lipp (Mitte) zunächst 113 Stimmberechtigte vermeldete, aber mehr Stimmen gezählt wurden. Schliesslich wurden 116 Köpfe mit Stimmrecht in der weitläufigen Waldmannhalle ausgemacht. So oder so bedeutete die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten eine bedenkliche Marke angesichts der über 25'000 Einwohnerinnen und Einwohner der zweitgrössten Zuger Gemeinde. Walter Lipp verschaffte seiner Hoffnung Ausdruck, dass nach der Covid-19-Pandemie wieder mehrere hundert Personen den Weg zur Gemeindeversammlung finden mögen.

Schwer zu kalkulierende Zukunft

Lipp und seine Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat – die übrigens ebenfalls an der Abstimmung teilnahmen – zeigten sich erfreut über das Votum gegen den Steuerrabatt. So sieht das Budget 2022 ein Plus von rund 1,9 Millionen Franken vor. Wie der Finanzvorsteher Pirmin Andermatt (Mitte) ausführte, würden finanzielle Herausforderungen auf die Gemeinde zukommen, deren Höhe man noch nicht abschätzen könne. Dies nicht zuletzt wegen des Steuerpakets, das im März auf kantonaler Ebene angenommen wurde, sowie weiteren geplanten Steuererleichterungen seitens der Zuger Regierung.

Überdies eröffnete die Sozialvorsteherin Berty Zeiter (ALG) auf eine Frage der Mitte-Vertreterin Mirjam Arnold, dass die Gemeinde möglicherweise mit deutlich höheren Sozialhilfegeldern konfrontiert sein wird. Dies weil sich die Auswirkungen der Coronapandemie auf Stellensuchende erst noch zeigen würden, wenn deren Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung nach zwei Jahren erloschen ist.

Reglemente werden überarbeitet

Auch abgesehen vom Steuerfuss entspann sich eine wortreiche und lebendige GV. Sogar zum kantonsweit überarbeiteten Schulzahnpflegereglement, das in den anderen Zuger Gemeinden abgenickt wurde, fand sich ein Votum: Andreas Lustenberger (ALG) fragte nach Leistungsabbau. Die Schulvorsteherin Sylvia Binzegger (Mitte) verwies bei der Beantwortung im Wesentlichen darauf, dass sie sich keinen Abbau vorstellen könne, weil über das Reglement in den anderen Gemeinden keine Diskussion entbrannt war. Die Abstimmung ging einstimmig zu Gunsten der Reglementüberarbeitung aus, Gleiches galt für die Änderung des Reklamereglements.

Auf deutlich breiteres Interesse stiess das Thema Sportstätten in der Gemeinde, dieses kam infolge einer Interpellation zur Sprache. Der Masterplan über mögliche neue Anlagen soll im kommenden Frühjahr vorliegen. Wie der Bauchef Jost Arnold (FDP) der Versammlung eröffnete, könne man auf gemeindeeigenem Land keine weiteren Sportplätze bauen. Deshalb sei man auf die Gunst privater Eigentümer angewiesen. Man befinde sich derzeit in Gesprächen. Angst vor einer feindlichen Übernahme durch die Gemeinde braucht anscheinend niemand zu haben: «Enteignung funktioniert nicht», stellte Jost Arnold klar.

Schnellbusse sollen in Allenwinden halten

Arnold ist Allenwindner und wird ab Januar 2022 mehr Verkehr vor seiner Haustür feststellen. Dies wegen der 18-monatigen Sanierung des Knotens Nidfuren-Schmittli und der Umleitung des Verkehrs vom Tal in die Berggemeinden über den Baarer Ortsteil während dieser Zeit. Die Busse verkehren in beide Richtungen über Allenwinden, die Schnellbusse halten allerdings nicht im Dorf. Wie der zuständige Gemeinderat Zari Dzaferi (SP) an der GV erläuterte, würde man sich beim Kanton Zug nach wie vor für einen Halt der Schnellbusse starkmachen. Dies ganz zur Freude von ALG-Präsident André Guntern, dessen Partei in einer Interpellation unter anderem das gefordert hat.