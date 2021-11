Abstimmung Stadt Zug: Alterszentrum Frauensteinmatt wird verkauft Die Zuger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten deutlich Ja.

Aktuell vermietet die Stadt das Gebäude an die Stiftung Alterszentren Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. März 2013)

Mit 8770 Ja zu 1300 Nein sagten die Zugerinnen und Zuger am Sonntag deutlich Ja zum Verkauf des Alterszentrums Frauensteinmatt an die Stiftung Alterszentren Zug (AZZ). Das Zentrum im Süden der Stadt wird für rund neun Millionen Franken verkauft. Die AZZ betreibt weitere Alterszentren in der Stadt Zug. Der Verkauf der Frauensteinmatt war im Vorfeld unumstritten. Die Stimmbeteiligung liegt bei 61,4 Prozent.

Die Stadt Zug, die aktuelle Besitzerin des Alterszentrums Frauensteinmatt, wird ausserdem die Rückstellungen von 13,5 Millionen Franken für die Instandstellung der Zuger Altersheime an die AZZ übergeben. Der Vertrag zwischen der Stadt Zug und der AZZ sieht vor, dass der Kaufpreis von rund 9 Millionen Franken für das Gebäude mit den Rückstellungen von 13,5 Millionen Franken verrechnet wird. Ziel der Veräusserung des Alterszentrums ist, die Aufgaben von Stadt und Stiftung zu entflechten.

folgt mehr