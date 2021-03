Abstimmung Im Kanton Zug sinken die Steuern Die Zugerinnen und Zuger befürworten klar eine Änderung des kantonalen Steuergesetzes. Der Steuerfuss wird befristet von 82 auf 80 Prozent sinken. Im Gesamtpaket ist allerdings mehr enthalten, als bloss der Steuerfuss.

Es war zu erwarten, dass die Zugerinnen und Zuger die von Kantons- und Regierungsrat befürwortete Änderung des Steuergesetzes annehmen. 66,4 Prozent der Zugerinnen und Zuger legten am Sonntag ein Ja in die Urne. Alle Gemeinden sagten Ja, am deutlichsten Walchwil (72,3 Prozent). Die Stimmbeteiligung lag bei 59,7 Prozent.

Nötig wurde die Abstimmung weil, Linksparteien und Gewerkschaften das Referendum gegen den Beschluss des Kantonsparlaments ergriffen. Neben einer Senkung des Steuerfusses von aktuell 82 auf 80 Prozent – befristet auf drei Jahre – beinhaltete das Gesamtpaket, über das abgestimmt wurde weitere Punkte. So:

die befristete Erhöhung der persönlichen Abzüge,

den Ausbau und die Vereinfachung des Mieterabzugs.

Heute können Alleinstehende und Verheiratete persönliche Abzüge steuerlich geltend machen. Aktuell sind es (teuerungsbereinigt) 7100 Franken für Alleinstehende und 14'200 Franken für Verheiratete. Diese Abzüge werden – ebenfalls auf drei Jahre befristet – erhöht. Alleinstehende könnten 11'100, Verheiratete 22'200 Franken abziehen. Dank der erhöhten Abzüge dürften neu etwa 15 Prozent der Zuger Bevölkerung weder Kantons- noch Gemeindesteuern bezahlen. Aktuell sind es 12 Prozent. Von der Erhöhung der Abzüge dürften hingegen etwa 80 Prozent der Bevölkerung profitieren.

Mieterabzug wird dauerhaft angepasst

Entlastet werden die Zugerinnen und Zuger durch die im Gesamtpaket untergebrachte Vereinfachung und den Ausbau des Mieterabzugs hingegen dauerhaft. Künftig werden Abzüge nicht mehr nach Einkommen gestaffelt gemacht werden, es werden nun einkommensunabhängig alle 30 Prozent der Wohnungsmiete (bis maximal 10'000 Franken) in Abzug bringen können. Es wird mit Mindereinnahmen von 6 Millionen (Kanton) und 4,5 Millionen Franken (Gemeinden) gerechnet. Profitieren dürfte rund die Hälfte der Zuger Bevölkerung, statt wie bisher etwa 40 Prozent, schätzt der Regierungsrat.