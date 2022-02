Leserbriefe Abstimmungsbüchlein und Tierwohl «Das Tierleid nimmt nicht ab», Ausgabe vom 4. Februar

Der Autor zeigt sich in seinem Kommentar erstaunt darüber, dass der Bund uns Stimmbürger an der Nase herumführt mit dem Text im Abstimmungsbüchlein zur Abstimmung vom kommenden Sonntag über Tierversuche. Erstaunt ist er, weil völlig klar ist, dass die Initiative sowieso versenkt wird. Weshalb also riskiert der Bund einen Vertrauensverlust ohne Not?

Ganz einfach: In den letzten Jahren hat er dies immer wieder praktiziert, auch in sehr umstrittenen Abstimmungen, ohne dass es je Konsequenzen nach sich zog, mit Ausnahme der Abstimmung über die «Heiratsstrafe», aber daraus wurden, wie der Autor richtig bemerkt, keine Lehren gezogen!

Während beim Text der Befürworter deklariert wird, wer dafür verantwortlich ist, weiss ich dies beim Text des Bundes nicht.

Meine Schlussfolgerung ist, dass hier Handlungsbedarf besteht. Es kann nicht sein, dass seitens Bund immer wieder versucht wird, uns Stimmende mit solch tendenziösen Texten zu beeinflussen. Ich sähe die Möglichkeit, dass sich unser Parlament mittels eines Vorstosses dafür einsetzt, dass diese Texte durch z.B. eine neutrale Stelle oder eine Kürzest-Vernehmlassung unter den Parteien vor der Veröffentlichung geprüft werden müssten.

Der Versuch der Beeinflussung der Wählenden durch Halbwahrheiten oder Schlimmeres im offiziellen Abstimmungsbüchlein ist einer Demokratie unwürdig.

Emil Schweizer, Kantonsrat SVP, Neuheim

In der Ausgabe vom 4. Februar der «Zuger Zeitung» finde ich folgenden Titel: «Das Tierleid nimmt nicht ab.»

Ein Satz, der wie ein Titel in meinem Herzen brennt:

Das Leid der kleinen Embryonen hört nicht auf, sie werden ohne Narkose im Mutterleib getötet.

Dann lese ich die Ansprache von Mutter Theresa vom 10. Dezember 1979 bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo nach: «Ich habe eine Überzeugung, die ich Ihnen allen mitteilen möchte: Der grösste Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes...heute werden Millionen ungeborener Kinder getötet und wir sagen nichts. In den Zeitungen lesen wir dieses und jenes, aber niemand spricht von den Millionen von Kleinen, die empfangen wurden mit der gleichen Liebe wie Sie und ich, mit dem Leben Gottes. Und wir sagen nichts, wir sind stumm.»

Es wurde berichtet, dass Mutter Theresa und ihre Schwestern jedes Kind aufnahmen, das man zu ihnen brachte. Dies soll auch heute eine Hoffnung sein für alle ungewollt schwangeren Frauen. Von sich sagte sie: «Ich bin ein kleiner Stift Gottes, der einen Liebesbrief an die Welt schreibt.»

Das Kind ist ebenfalls ein Liebesbrief Gottes für die Familie, für ein Volk und für die Welt.

Bemühen wir uns, alle Kinder zu schützen und in Achtung gegenüber der Schöpfung auch den Tieren die notwendige Sorgfalt zukommen zu lassen.

Anita Walser, Zug