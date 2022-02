Fasnacht Abwechslungsreich und farbenfroh: Allenwindner Fasnächtler beweisen Kreativität Das Dorf feierte die Fasnacht mit einem spontan zusammengestellten Umzug, der zu gefallen vermochte.

In Folge der Corona-Schutzmassnahmen verzichtete man in Allenwinden darauf, einen Faschallminister zu erküren und einen Umzug auf die Beine zu stellen. «Dass nun doch ein Korso durch Allenwinden ziehen wird, ist der starken Vernetzung in unserem kleinen Dorf zu verdanken. Nach der Aufhebung der Zertifikationspflicht wurde spontan ein Umzug zusammengestellt», verriet das Faschall-Urgestein Rémy Frick kurz von dem Urknall.

Angeführt vom überdimensional grossen Faschallgrind zog ein bunt zusammengestellter Umzug am dicht gedrängt am Strassenrand stehenden Publikum vorbei. Ein gedrucktes Programm gab es nicht. Man liess sich einfach überraschen. Wild schränzende Guggenmusiken, prächtig hergerichtete Wagen und fantastische Sujets lösten sich in bunter Reihenfolge ab.

Die Zuger Polizei bekommt ihr Fett weg

Eine Wagengruppe liess verlauten: «Allenwinden grüsst Ungeimpfte, Zertifikatsschilder, Berset-Fans und Spritzenfanatiker.» Die Olympischen Winterspiele in Peking wurden nochmals in Erinnerung gerufen und eine andere Gruppe hatte auch schon einen Vorschlag zur Hand: «Olympia 2038 in Mallorca am Strand».

Die Zuger Polizei wurde aufs Korn genommen, weil sie einen Blitzer über den Haufen gefahren hatte. Der Spruch: «ZuPo cha nöd nur tanze, sie rüehrid au de Blitzer uf e Ranze», wurde vom Publikum mit einem Schmunzeln, einem schallenden Lachen oder mit einem Händeklatschen zur Kenntnis genommen.

Den Abschluss des wirklich tollen Umzugs machten die Zuger Moordämonen, die als gehörnte Fabelwesen für unterschiedliche Reaktionen sorgten: Die kleinen Kinder suchten Schutz hinter ihren Mamis, die zu trösten versuchten, während die meisten am Strassenrand verweilenden Zuschauerinnen und Zuschauer die herrlichen Grinden und Gewänder bestaunten und genossen.