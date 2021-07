Ägeri Bike Club Strenge, aber erfolgreiche Rennen für die Kids Die jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrer des Ägeri Bike Club haben sich von ihrer besten Seite gezeigt: Sie holten sieben Podestplätze an zwei Rennen.



Am vergangenen Wochenende starteten die Rennfahrer vom Ägeri Bike Club am Profix Swiss Bike Cup Savognin in Sures und am MTB Race Series in Hittnau. Insgesamt konnten sie sieben Podestplätze feiern. Bei warmem und trockenem Wetter starteten die Kids in den Kategorien U9 bis U17. Für die jungen Rennfahrer und Rennfahrerinnen ist es etwas Besonderes, am gleichen Rennen wie die Weltelite teilzunehmen und solche auch persönlich zu treffen. Denn jeder der jungen Rennfahrer hat ein Vorbild. In Sures/GR, einer anspruchsvollen Strecke mit sehr steilen Anstiegen und technisch herausfordernden Abfahrten wurden die jungen Rennfahrer auf ihr Können getestet. Beim internationalen Starterfeld konnten sie sehr gute Resultate nach Hause fahren.

Für Levin Iten geht es an der Europameisterschaft weiter. Bild: PD

Am Sonntag, 27. Juni, hat das MTB Bike Series in Hittnau das erste Mal unter neuem Namen stattgefunden. Die Strecke war wie die vergangenen Jahre abwechslungsreich. Knackige Aufstiege auf Kies und Wiesland, schnelle Abfahrten auf Singletrails. In der Kategorie U15 erkämpfte sich Levin Iten den ersten Platz, gefolgt von Lenny Hochstrasser auf dem Dritten. Lea Bösch erreichte in der Kat. U15 den unangefochtenen zweiten Platz hinter der überlegenen Siegerin Grossmann Anja vom RC Gränchen. In der Kat. U13 fuhr Noa Hochstrasser auf den ersten Platz, gefolgt von Ron Hürlimann. Ein Sturz von Nicola Müller verhinderte ein komplettes Ägeri-Bike-Club-Podest. Bei den Jüngsten konnte sich Olivia Müller den obersten Platz auf dem Podest erkämpfen.

Levin Iten wird sein Können in der Woche vom 29. Juni bis 3. Juli in Pila, Aostatal, an der Junioren Europameisterschaft unter Beweis stellen können. Wir wünschen ihm viel Erfolg und starke Beine.



Für das OK ABC Kids: Simon Hollenstein

MTB Bike Series Kat. U17 Mädchen: 4. Carina Iten; Kat. U15: 1. Levin Iten, 3. Lenny Hochstrasser, 5. Gian Müller, 20. Ramon Hollenstein; Kat. U15 Mädchen: Lea Bösch, 5. Elin Hollenstein; Kat. U13 1. Noa Hochstrasser, 2. Ron Hürlimann, 6. Nicola Müller, 17. Nevio Hollenstein, 27. Lian Iten, Kat. U11: 23. Conradin Bewersdorf, 27. Janos Hürlimann, Kat. U11 Mädchen: Amélie Hürlimann, Kat. U9 Mädchen: 1. Olivia Müller