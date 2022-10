Ägerisee So viele Gäste wie noch nie befördert Noch nie erkundeten so viele Gäste den Ägerisee per Kursschiff wie diesen Sommer.

Die Ägerisee Schifffahrt wartet mit Rekordzahlen auf. Bild: Ägerisee Schifffahrt

Gut gestartet und weitergeführt und hervorragend abgeschlossen – so lässt sich die Sommersaison 2022 der Ägerisee Schifffahrt zusammenfassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Ägerisee Schifffahrt hervor. Nach dem zweiten Pandemie-Winter kamen die Gäste direkt mit Saisonstart am 1. Mai zahlreich an Bord. Das Bedürfnis nach Weite und Erholung war offensichtlich gross.

Hochsommerliches Wetter in den Monaten Juni bis August bescherte der Ägerisee Schifffahrt zusätzlich ausserordentliche Frequenzen. Schliesslich bildeten die schönen Herbsttage den Abschluss einer äusserst erfreulichen Kurssaison. Insgesamt 21’069 Personen wurden laut Mitteilung auf den Kursfahrten im 2022 und weitere 231 Gäste auf Sonderfahrten begrüsst. Dies ist eine Steigerung um 36 Prozent gegenüber der Kurssaison im Vorjahr und 12 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019.

Die Frühstückfahrten auf dem Ägerisee erfreuen sich seit Jahren grosser Beliebtheit. In dieser Saison waren sie besonders früh vollständig ausgebucht, wie auch die Musikfahrt 80s/90s.

Ganz vorbei ist die Saison noch nicht. Die goldenen Farben und die frische Luft des Zuger Hochtals geniessen – dafür bieten sich ab November die sonntäglichen Brunchfahrten an. Speziell zu empfehlen, ist der Besuch des Samichlaus auf dem Ägerisee am 4. Dezember. Wer seiner Familie oder dem Team eine besonders stimmungsvolle Weihnachtsfeier ermöglichen möchte, reserviert einen Tisch auf einer der Erlebnisfahrten, die bis und mit Silvester durchgeführt werden. (haz)