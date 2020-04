Ägeristrasse in der Gemeinde Baar ist kurz vor der Fertigstellung Die Baudirektion des Kantons Zug wird ab Montag, 20. April, auf der Ägeristrasse zwischen Margel und Talacher in der Gemeinde Baar die Fertigstellungsarbeiten vornehmen. Für die notwendigen Arbeiten wird ein Lichtsignalbetrieb eingerichtet.

Die Bauarbeiten an der Ägeristrasse in Baar schreiten zügig voran. Bild: PD

(haz) Nachdem im Jahr 2019 die Hauptarbeiten an der Ägeristrasse zwischen Margel und Talacher in der Gemeinde Baar grossmehrheitlich abgeschlossen wurden, werden in einem nächsten Schritt die Fertigstellungsarbeiten erfolgen,. Dies während rund zwei Wochen ab Montag, 20. April. Das schreibt die kantonale Baudirektion in einer Medienmitteilung. Aus Gründen des Bodenschutzes im Winter musste auf Erdarbeiten verzichtet werden. Die Fertigstellungsarbeiten umfassen im Wesentlichen das Anlegen von Ober- und Unterboden als Grundlage einer bewachsenen Bodenschicht, Abschlussarbeiten an der Steinkorbmauer, Schachtausbauten, Randleitpfosten und Anpassungen an den Leitschranken sowie Rückbau des Installationsplatzes.

Während besagten rund zwei Wochen wird entlang der betroffenen Teilstrecken ein Lichtsignalbetrieb eingerichtet. Die Busse der ZVB-Linie 34 verkehren während diesen Arbeiten weiterhin im Normalbetrieb.

Einbau des Deckbelags

Aus qualitativen Gründen wird der Deckbelag auf dem gesamten Abschnitt der Ägeristrasse von rund zwei Kilometern Länge und inklusive des Abschnitts der Tangente Zug/Baar voraussichtlich während den ersten zwei Wochen der Sommerferien unter einer Vollsperrung ausgeführt. Dannzumal werden die definitiven Signalisationen und Markierungen angebracht.

Die Ägeristrasse in Baar hat vom Margel bis zum Talacher bergwärts neu einen Radstreifen. Bild: PD

Da die Ausführungen der Bauarbeiten witterungsabhängig sind, können Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden. Über die genauen Bautermine informiert das kantonale Tiefbauamt frühzeitig. Entsprechende Hinweise finden Sie auf der Webseite www.zg.ch/baustellen. Die Bauherrschaft trifft die nötigen Vorkehrungen, um Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu beschränken.