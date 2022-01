Ägerital Das Zentrum Breiten in Oberägeri hat mit personellen Schwierigkeiten zu kämpfen Im Dezember kam es zu einem coronabedingten Engpass beim Personal und nun gestaltet sich die Suche nach einer neuen Geschäftsleitung schwieriger als gedacht. Die Stiftung Altersheim Chlösterli aus Unterägeri bietet Hilfe in der Not.

Das Zentrum Breiten hatte mit personellen Engpässen zu kämpfen und sucht nach einer neuen Geschäftsführerin oder einem neuen Geschäftsführer. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 5. Juli 2019)

Im aktuelle «Echo vom Chlösterli», der internen Zeitung des Altersheims, heisst es: «Durch verschiedene Faktoren hat das Zentrum Breiten kurzfristig zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen. Aus diesem Grund wurde die Stiftung Altersheim Chlösterli angefragt, ob gewisse Unterstützung durch die Mitarbeitenden geleistet werden kann.» Ausgeholfen habe man beim Hausdienst und im Bereich Administration und Organisation. Was ist denn da im Zentrum Breiten in Oberägeri los?

Bekanntlich wütet das Coronavirus, auch über zwei Jahren nach dem Ausbruch, nach wie vor und machte diesen Winter auch vor dem Pflege- und Alterszentrum Breiten nicht Halt. Insgesamt sind letzten Dezember neun Mitarbeitende des Zentrums ausgefallen, weil sie positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Betroffenen mussten in Isolation und fehlten dementsprechend vorübergehend im Betrieb. «Zur Entlastung des Breiten-Teams konnten Mitarbeitende des Chlösterlis in Unterägeri eingesetzt werden. Dank dem grossartigen Engagement von ihnen und den eigenen Mitarbeitenden konnte der Betrieb im Breiten in gewohnter Qualität weitergeführt werden. Wir danken ihnen allen ganz herzlich», sagt Yvonne Kraft, Präsidentin der Betriebskommission des Zentrums Breiten und Präsidentin des Bürgerrats Oberägeri, auf Nachfrage.

Ab dem 18. Dezember 2021 waren die neun Mitarbeitenden des Zentrums Breiten wieder zurück und konnten ihre Arbeit wie gewohnt aufnehmen. «Die Mitarbeitenden des Chlösterlis führten in der Zeit bei uns Arbeiten im Hausdienst wie Hotellerie oder Reinigungen aus, wie sie dies sonst im Chlösterli auch tun», erklärt Kraft.

Ein gegenseitiges Aushelfen kommt in der Pandemie nicht selten vor

Da die Mitarbeitenden vom Zentrum Breiten bereit waren, Mehrarbeit zu leisten, seien nur fünf Mitarbeitende des Chlösterlis im Zentrum Breiten an insgesamt 13 Tagen tätig gewesen. Die Löhne bezahlte das Chlösterli, das wiederum dem Zentrum Breiten dafür eine Rechnung stellte.

«Der Betrieb des Chlösterlis funktionierte in gleicher Weise weiter. Glücklicherweise hatten wir zu diesem Zeitpunkt keine Krankheitsausfälle zu verzeichnen und ebenso waren keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in den Ferien. Unsere Mitarbeitenden haben sehr viel geleistet, wofür wir ihnen herzlich danken», sagt Paul Müller, Geschäftsführer des Chlösterlis in Unterägeri. Dass Heime wie das Chlösterli und das Zentrum Breiten sich gegenseitig in Notsituationen aushelfen würden, käme gerade in der Pandemiesituation nicht selten vor.

Neuer Geschäftsführer nach Probezeit wieder freigestellt

Doch die Personalausfälle sind nicht die einzige Herausforderung, mit der das Zentrum Breiten in den letzten Monaten zu kämpfen hat. Nachdem die Geschäftsführerin Beatrice Rogger nach neun Jahren in den Ruhestand ging, galt es ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger zu finden. Die Wahl fiel auf den 59-jährigen Nourri Sieber, der die Stelle am 1. September 2021 antrat. Das Arbeitsverhältnis wurde jedoch bereits nach der Probezeit von drei Monaten aufgelöst. «Seine Auffassung von der Leitung des Zentrums Breiten und diejenige des Bürgerrates haben sich zu stark unterschieden», kommentiert Kraft die Situation.

Zurzeit laufe die Suche nach einer Anschlusslösung. «Konkrete Angaben dazu werden wir machen, sobald die passende Person gefunden sein wird», führt Kraft aus. Auch hier hilft das Chlösterli aus: Paul Müller unterstützt in der Zwischenzeit das Zentrum Breiten.

Überschwemmte Zimmer sind renoviert und wieder bewohnbar

Doch auch positive Neuigkeiten gibt es aus dem Alterszentrum Breiten zu vermelden. Nachdem wegen der heftigen Unwetter vom letzten Sommer ein ganzes Stockwerk evakuiert und die Bewohnerinnen und Bewohner in andere frei stehende Zimmer umziehen mussten, wurden die Zimmer mittlerweile für rund 360'000 Franken renoviert und stehen wieder zur Verfügung.

So sehen die Zimmer im Zentrum Breiten in Oberägeri, die nach der Überschwemmung letzten Sommer renoviert werden mussten, heute aus. Bild: PD

«Die Renovierungsarbeiten haben keinen Einfluss auf den geplanten Ausbau des Zentrums Breiten. Die Bürgergemeindeversammlung vom 14. Dezember 2021 hat dem Planungskredit für den Ausbau zugestimmt. Die Planungsarbeiten laufen wie vorgesehen weiter», sagt Yvonne Kraft abschliessend. Der Ausbau sieht unter anderem eine Erweiterung und Aufwertung der bestehenden Zimmer, 27 zusätzliche neue Wohnungen, einen Erschliessungstrakt mit Bistro sowie einen Seezugang mit gedecktem Fussgängerübergang für rund 40 Millionen Franken vor.