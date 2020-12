Ägerital Die Aktion «ZnachtXpass» wird bis Ende Oktober 2021 verlängert Weil auswärts essen zu gehen infolge der Pandemiemassnahmen an Attraktivität verloren hat, kann man die Pässe länger einlösen.

(bier) Die Pässe im Rahmen der Aktion «ZnachtXpass» von Ägerital-Sattel Tourismus können laut einer Mitteilung von Januar bis Ende Oktober 2021 – eingelöst werden.

Erhältlich ist der Pass für 99 Franken im Tourismusbüro von Ägerital-Sattel (im Ägeribad), bei Zug Tourismus, bei Brunnen Schwyz Marketing AG oder online.

Dieses Jahr beteiligen sich 12 Gaststätten von Unterägeri bis Sattel und bereiten «köstliche Dreigang-Menus oder Hausspezialitäten» exklusiv für Passinhaber zu. In Oberägeri: Rössli, Bären, Lago, Raten. In Unterägeri: Chilli-House, Da Emilio, Seefeld, Seminar-Hotel, Lindenhof. In Morgarten: Buechwäldli, Eierhals, Sattel, Hirschen,