Ägerital Gewerbeverein will Bevölkerung für lokales Einkaufen motivieren Vor einem Jahr lancierte der Gewerbeverein Ägerital die Kampagne «Ich poschte im Ägerital». Die Image- und Sensibilisierungskampagne, welche als Unterstützung der Firmen dient, wurde nun neu lanciert.

Das Sportcenter präsentierte sich mit einem Bootcamp mitten im Dorfzentrum von Unterägeri. Bild: PD

«Gestartet hat die Kampagne 2.0 mit dem sogenannten Marktplatz», heisst es in einer Medienmitteilung des Gewerbevereins Ägerital. Mit der aktuellen Informationsflut sei es immer schwieriger, die Menschen für ein Anliegen anzusprechen und zu erreichen. Mit dem Marktplatz bietet der Gewerbeverein Ägerital, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Ober- und Unterägeri, allen ortsansässigen Firmen eine Präsentationsplattform in ungewohnter, aber stark frequentierter Umgebung. So durfte etwa das Sportcenter seine Bootcamp-Lektion direkt neben der Hauptstrasse auf dem Dorfplatz in Unterägeri abhalten. Oder der Autohändler präsentierte sein neustes Modell direkt vor der Post. Der Marktplatz läuft noch bis am Samstag.

Als zweites Marketingmittel wird eine Informations- und Werbebroschüre an sämtliche Haushaltungen im Ägerital verteilt. Der Gewerbeverein Ägerital bietet darin allen Firmen gratis eine Werbeplattform, um sich vorzustellen. Zudem enthält die Broschüre Informationen zu Traditionen im Ägerital und vielem mehr. «Ohne die grosse Unterstützung der beiden Talgemeinden und dem Verein Fachgeschäfte Pro-Bon wäre ein solches Projekt nicht realisierbar gewesen», schreibt der Gewerbeverein.

Ab dem 4. Oktober werden Gutscheine verkauft

Die Gemeinden Ober- und Unterägeri subventionieren wiederum Gutscheine. Ab dem 4. Oktober können die Gutscheine sowohl im Ägeribad in Oberägeri als auch in der Drogerie Hermann in Unterägeri gekauft werden. Für die Gutscheine «Ich poschte im Ägerital» im Wert von 50 Franken bezahlen die Konsumentinnen und Konsumenten nur 40 Franken. Die Gutscheine sind in sämtlichen Firmen (ausser Migros, Coop, Denner und Müller) im Ägerital bis am 31. Mai 2022 einlösbar. Ein Konsument kann maximal zwei Gutscheine erwerben und die Anzahl ist limitiert. (rh)