Ägerital Kultur Ägeri schlägt den Bogen vom «Teufelsgeiger» bis «Acapulco» Die Kultursaison im Ägerital startet im Januar und deckt wiederum die gesamte Bandbreite ab. Ein neues Format erlebt im Mai seine Feuertaufe und soll künftig fester Bestandteil des Programms bleiben.

Bliss vermitteln singend angenehmes Sommerfeeling. Bild: PD

Der erste Teil vom Kultur-Ägeri-Saisonprogramm 2023 hält zwischen Januar und Juni 15 unterschiedliche Anlässe bereit, die einmal mehr mit einer guten Durchmischung glänzen und mit Regionalem genauso aufwarten wie mit grossen Namen von nationaler Bekanntheit – und der einen oder anderen Neuerung.

Am Anfang des Programms steht mit Kaya Yanar noch einmal der gefeierte deutsch-türkische Comedygigant auf der Bühne. Es handelt sich jedoch um eine Zusatzvorstellung seines neuen Programms «Fluch der Familie», mit dem er bereits im November bei seiner Hauptvorstellung in einer lange im Vorfeld ausverkauften Ägerihalle aufgetreten ist. Und da auch die Tickets für die Zusatzshow innert Kürze vergriffen waren, betrachten wir erst den Anlass vom Freitag, 27. Januar, als offiziellen Startschuss in die Saison.

Es ist dies ein besonderes Klassikkonzert mit Musik und Wort an einem besonderen Ort: Das Ensemble Klangchronik setzt den «Teufelsgeiger» Niccolò Paganini ins Licht – und lüftet dabei szenisch so einige Geheimnisse, die den Italiener umgeben. Es findet in der Vituskirche in Morgarten statt, ein bislang wenig bekannter Ort für Anlässe dieser Art. Andreas Betschart, Verantwortlicher Kultur Ägeri, sagt dazu:

«Es ist uns ein Anliegen, auch Morgarten und Alosen künftig ins Programm einzubinden.»

In Alosen soll künftig auch der neue Mehrzwecksaal Austragungsort sein. Dieser habe sich als praktisch erwiesen und sei beim Publikum sehr gut angekommen, weiss Betschart. Nachdem Interessierte am 29. Januar im Rahmen von Kultur-Aktiv in Stocker's Kaffeerösterei aufschlussreiche Einblicke in den faszinierenden Weg der Bohne bis zum genussfertigen Getränk in der Tasse erhalten haben, gibt es am 4. März im Oberägerer Theatersaal eine aussergewöhnliche Aufführung mit Ania Losinger und Mats Eser. In ihrem Programm «Scope» kommt mit einer sogenannten Xala eine wenig bekannte Instrumentenkreation zum Einsatz. Es ist eine Symbiose von Tanz und Musik. Man darf gespannt sein.

Tanz und Musik in einem: Ania Losinger auf ihrer Xala. Bild: PD

Nach einem Konzert von Caroline Chevin und Band im Kultroom 15 in Unterägeri am 17. März lädt am 25. März der Künstler René Rogenmoser zu sich ins Atelier in Oberägeri. Spannende Einblicke garantiert. Der April hingegen steht zunächst im Zeichen von Comedy und Humor: Am 1. April präsentiert Simon Enzler in der Ägerihalle sein Programm «brenzlig», am Folgetag führt das Kindermusical am selben Ort «Michel in der Suppenschüssel» auf, und ebenfalls in der Ägerihalle sind am 14. April s'Rindlisbachers mit «Oh NEIN Papa!» zu Gast. Ganz anders geprägt ist – zeitgleich ebenfalls am 14. April – die Kammermusik-Soirée mit der Zuger Sinfonietta in der Marienkirche in Unterägeri.

Szenisch in die Dorfgeschichte eintauchen

Der Ägerer Kultur-Mai startet am sechsten mit einem neuen Format: Die «Theatertour Ägeri» ist eine Art szenische Führung durchs Dorf Unterägeri. An geschichtsträchtigen Orten begegnen die Leute ganz unterschiedlichen Menschen, welche die Ortsgeschichte mitgeprägt haben. Theatralisch und unterhaltsam wird die wechselvolle Vergangenheit der Gemeinde ausgebreitet – mit Schauspiel und auch viel Humor.

Andreas Betschart sagt dazu: «Mit der ‹Theatertour Ägeri› können zum einen Auswärtige das Dorf auf unterhaltsame Weise kennen lernen, es hat also touristisches Potenzial. Zum anderen aber soll das Format Einheimische genauso ansprechen.» Es sei vorgesehen, die «Theatertour Ägeri» als fixen Bestandteil künftiger Saisonprogramme zu etablieren.

Caroline Chevin konzertiert mit ihrer Band im Kultroom 15. Bild: PD

Am 14. Mai spielt die altbekannte Hanneli-Musig gemeinsam mit Organist Wolfgang Sieber in der Pfarrkirche Unterägeri. Mit ihrem Programm «Gassenhauer» ist die Formation derzeit auf Abschiedstournee und begibt sich danach in den verdienten Ruhestand.

Während vom 2. bis 11. Juni im Haus am See der Zürcher Künstler Christian Hablützel eine Ausstellung seines Schaffens zeigt, findet am 7. Juni in Oberägeri das beliebte Open Air Uferlos statt. Und einen hochkarätigen Act gibt es dann noch zum Schluss am 16. Juni in der Ägerihalle: Die wohlbekannte Schweizer A-cappella-Band Bliss macht mit ihrem sommerlichen Programm «Acapulco» Halt im Tal.

Eigenständige Kulturreihe als Ergänzung

Nachdem mit dieser erprobten Gesangskunst das erste Halbjahresprogramm 2023 von Kultur Ägeri verklungen ist, «bestimmt» die zweite Ausgabe von Ägeri Concerts das lokale Kulturgeschehen in der Sommerpause. Das erste Konzert dieser Reihe am 20. Juni 2023 in der Ägerihalle bestreitet erneut der Piano-Weltstar Rudolf Buchbinder. «Wir von Kultur Ägeri betrachten Aegeri Concerts als eine Ergänzung des Bestehenden», merkt Andreas Betschart an dieser Stelle an. «Die neue Klassikreihe trägt denn auch das Ihrige zur Kulturvielfalt im Ägerital bei.»