Ägerital Die Seepromenade zwischen Ober- und Unterägeri soll aufgewertet werden Der Weg von Oberägeri nach Unterägeri reizt derzeit kaum zum Flanieren. Das wollen die beiden Gemeinden nun ändern. Der WWF Zug wünscht sich genauere Informationen zum Projekt.

Die Einwohnergemeinden Oberägeri und Unterägeri arbeiten im Rahmen der Ortsplanungsrevision daran, die Seepromenade zwischen den Gemeinden zu erneuern. Dies geht aus einer gemeinsamen Medienmitteilung hervor. Aus einem Ideenwettbewerb im Jahr 2019 kristallisierten sich drei Studien für die Neugestaltung des Seeufers heraus – im vergangenen Jahr wurde jene des Landschaftsarchitekturbüros Studio Vulkan aus Zürich weiter verfeinert.

Ein «neuer, sicherer und attraktiver Weg» von ungefähr zwei Kilometern Länge soll Ober- und Unterägeri verbinden und die Naherholungsgebiete entlang des Seeufers verknüpfen, schreiben die beiden Gemeinden.

Velowege, Feuerstellen, Plattformen

Teilweise solle ein See-Steg von zweieinhalb Metern Breite den Landweg ergänzen. Damit Boote nach wie vor queren können, werden punktuell Brückenelemente in den Steg integriert.

So soll der See-Steg einst aussehen. Visualisierung: zVg

Für Velofahrerinnen und Velofahrer ist landseitig eine durchgehende Veloroute geplant.

Fahrräder sind auf dem Steg keine erlaubt. Dafür soll es einen durchgehenden Veloweg geben. Visualisierung: zVg

Im Zuge dessen seien auch Veloparkplätze in Planung und die Position der Bushaltestellen sollen überprüft werden, ergänzt Fridolin Bossard, Gemeinderat Unterägeri, auf Anfrage. «Ebenso sind beispielsweise Sitzbänke angedacht, sowie Plattformen zum Verweilen und Treppen, die ins Wasser führen.»

Baubeginn 2026 vorgesehen

Das Ingenieurbüro Staubli, Kurath & Partner wird gemeinsam mit Fachspezialisten der Geologie und Ökologie bis im Sommer 2022 ein genehmigungsfähiges Projekt ausarbeiten, schreiben die Gemeinden. Die Anstösserinnen und Anstösser am Ufer gehören laut Fridolin Bossard nebst den kantonalen Fachstellen zu den wichtigsten Anspruchsgruppen. Sie werden, so lässt er sich in der Mitteilung zitieren, im Spätsommer 2021 zum Dialog eingeladen. Bossard:

«Wir sind zuversichtlich, dass wir in beiden Gemeinden bis im Dezember 2022 eine Kreditvorlage präsentieren können.»

Sollte diese genehmigt werden, wäre ein Baubeginn im Jahre 2026 das Ziel. Wie lange die Bauarbeiten dauern, ist gemäss Bossard noch nicht definiert. Sie werden in vier Etappen stattfinden:

Etappe: Unterägeri, Bereich Mittenägeri Etappe: Oberägeri, Lomatt Etappe: Oberägeri, Hauptstrasse Etappe: Oberägeri, Mitteldorfstrasse/Seeplatz

Die Vorprojektkosten werden von den Gemeinden je zur Hälfte getragen, steht in der Mitteilung weiter. Das Sprechen dieser Gelder liegt aber in der Kompetenz der Gemeinderäte – es handelt sich also um weniger als 200'000 Franken.

Was das gesamte Projekt kosten wird, lasse sich gemäss Bossard noch nicht sagen. Da das Projekt aber im sogenannten «Agglomerationsprogramm Zug 4. Generation» angemeldet wurde, wird sich der Bund wohl mit einem Beitrag von rund 35 Prozent der Gesamtkosten beteiligen.

WWF möchte genauer informiert werden

«Wegen der vielbefahrenen Kantonsstrasse ist die Seepromenade ökologisch nicht besonders wertvoll», sagt Fridolin Bossard.

«Wir sehen viel Potenzial, das Gebiet aufzuwerten.»

Und was sagen die Umweltverbände zum Vorhaben? Der WWF Zug hat nebst der Medienmitteilung der Gemeinden keine Angaben zum Projekt und könne darum nicht konkret Stellung nehmen, wie Barbara Gysel, Präsidentin des WWF Zug, auf Anfrage mitteilt.

«Wir laden die Initianten ein, die Umweltverbände genauer zu informieren.»

Der WWF Zug begrüsse aber, dass die Gemeinden – zumindest gemäss ihrer Mitteilung – die ökologischen Aspekte in die Planung einbeziehen.

Es sei noch zu früh, das Projekt mit den Umweltverbänden zu besprechen, sagt Fridolin Bossard. Ober- und Unterägeri befänden sich im Austausch mit dem Amt für Umwelt des Kantons Zug und haben einen Umweltingenieur engagiert. Im So mer sollen erste Tauchgänge stattfinden. Bossard: «Diese sollen uns Aufschluss über Flora und Fauna bieten, damit wir einschätzen können, welche ökologischen Ersatzmassnahmen notwendig werden.»