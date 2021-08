Leserbrief Afghanistan ist die Folge verfehlter westlicher Politik «So wollen die Taliban Afghanistan regieren», Ausgabe vom 19. August

Alle reden von Flüchtlingen und unterscheiden nicht zwischen Flüchtlingen und Migranten. Die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge sind ganz einfach Migranten. Sie folgen dem Geld und hoffen bei uns das bessere Leben zu haben. Dies ist eine Folge der Globalisierung und des freien Kapitalverkehrs. Dieser freie Kapitalverkehr blutet die Länder aus und ist eine der Hauptursachen der Fluchtbewegungen. Würden nicht Billionen aus anderen Ländern abfliessen, gäbe es dort wirtschaftliche Prosperität und niemand würde sein Land verlassen. Die Hegemonialpolitik der USA und der EU und alle Kriege, die nur angezettelt werden, um Wirtschaftsinteressen zu verfolgen, tun das ihrige dazu. Dieser Schaden (vom Westen verursacht) übertrifft die Kosten der Migration um ein Vielfaches.

Wir werden mit der Migration leben müssen, solange wir nicht den Egoismus des Westens bekämpfen. Migration ist eine direkte Folge unserer verfehlten Steuerpolitik. Wir müssen zuerst im Westen vieles ändern, dann kehrt die Situation!

Aber dies wird erst möglich sein, wenn es dem Westen auch schlechter geht. Vielleicht werden wir dann ganz anders denken, und vielleicht werden wir dann migrieren. Solange wir die Migration haben, sollten wir mit ihr leben, und vielleicht merken wir mit der Zeit, dass die Migranten auch eine Bereicherung sein können (und da meine ich nicht die deutschen Steuerflüchtlinge. Vielleicht sind einige Berggemeinden froh, wenn sie dank Flüchtlinge ihre Dörfer wieder zum Leben erwecken können und ihre Schulen überleben.

Migranten und Flüchtlinge zeigen uns jedoch unter Umständen auch eine andere Art zu leben, und dass das Leben mehr ist, als nur für die Wirtschaft zu existieren. Ich erachte es auch nicht als abwegig, dass afrikanische Migranten uns wieder zu unseren Traditionen führen. In Afrika wird gerne getanzt, zählt die Gesellschaft noch was und wer weiss, vielleicht werden unsere Trachtenvereine eben durch Migranten zu neuem Leben erweckt. Damit Mühe werden nur die haben, die glauben, dass Trachtenvereine oder Jodlervereine, nur weissen «Eidgenossen» offenstehen dürfen. Die sogenannte Flüchtlingskrise sollte als Chance erkannt werden. Als Chance, zu unseren Wurzeln zurückzukehren, und unsere Wurzeln liegen nicht im unmenschlichen geldfixierten neoliberalen Wirtschaftsdenken. Unsere Wurzeln sind vielleicht denen vieler Migranten ähnlicher, als es vielen «Eidgenossen» lieb ist. Migranten haben ihre Heimat verlassen: Wir müssen sie wohl erst wieder finden, denn wir haben sie längst verlassen und verloren. Denn das Leben, was wir im Moment führen, ist weder unsere Natur noch unsere Tradition. Wenn die Migranten dies erkennen, werden sie zurückkehren und uns bedauern. Denn die wirklich Armen sind wir. Wir merken nicht, wie unser Reichtum uns armselig gemacht hat.

Michel Ebinger, Rotkreuz