Aktion Das Zuger Brautmodegeschäft True Society verschenkt Brautkleider an Mitarbeitende der lokalen Spitäler Damit will das Unternehmen den Heldinnen und Helden der Coronapandemie danken.

Das Brautmodegeschäft True Society in Zug veranstaltet am 24. Mai die Aktion «Gowns for Good», bei der 30 Brautkleider an Spitalpersonal und/oder deren Verlobte verschenkt werden. «Damit soll deren heldenhafter Einsatz während der Pandemie gewürdigt werden», teilt das Unternehmen mit. Nach mehr als 10 erfolgreichen Jahren in den USA, in denen lokalen Heldinnen und Helden mit kostenlosen Brautkleidern gedankt wurde, wird die Veranstaltung «Gowns for Good» zum ersten Mal in der Schweiz stattfinden.

In diesem Jahr gelte der Dank dem Schweizer Spitalpersonal und dessen Verlobten, «die durch ihre Menschlichkeit, ihre persönliche Einsatzbereitschaft und ihre Tapferkeit während der Pandemie für die Gesundheit unserer Gemeinde gesorgt haben». Martine Harris, CEO von True Society, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Mit der Initiative ‹Gowns for Good› möchten wir unseren lokalen Heldinnen und Helden unsere aufrichtige Wertschätzung für ihren unglaublichen Dienst und ihre Hilfsbereitschaft zeigen.»

True Society verschenkt bei der Aktion eine begrenzte Auswahl an exklusiven Designer-Brautkleidmustern im Wert von bis zu 3000 Franken. Die teilnehmenden Bräute müssen Spitalangestellte und/oder mit einem Spitalangestellten verlobt sein. Die Braut muss einen Termin vereinbaren und zum Zeitpunkt des Termins ihren aktuellen Spitalausweis oder den Spitalausweis ihres zukünftigen Ehepartners vorlegen. Jede Braut erhält einen 30-minütigen Termin mit einer Beraterin.

Die Termine werden am 24. Mai zwischen 10.30 und 19 Uhr stattfinden. Wer einen Termin vereinbaren will, kann direkt bei True Society in Zug, Bahnhofstrasse 13, anrufen +41 41 561 53 86. Weitere Informationen gibt es hier. (rh)