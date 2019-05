Aktionäre der Zuger Kantonalbank stimmen höherer Dividende zu Die Zuger Kantonalbank blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Entsprechend wurden alle Anträge angenommen. Des Weiteren standen Wieder- und Neuwahlen des Bankrates auf der Traktandenliste. Marcel Mühlebach

Die Aktionäre der Zuger Kantonalbank in der Bossard Arena. (Bild: Maria Schmid (Zug, 4. Mai 2019))

Nach der Begrüssung der zahlreichen Vertreter aus Politik und Wirtschaft zeigte sich Bankratspräsident Bruno Bonati, welcher am Samstag souverän durch die Generalversammlung (GV) der Zuger Kantonalbank führte, zu Recht erfreut über den Geschäftsgang. Als Herausforderung nannte er den Zinserfolg, «welcher den wichtigsten Erfolgspfeiler darstellt». Trotz tieferer Zinsmargen und verschärftem Wettbewerb mit mehr Marktteilnehmern konnte das Hypothekarvolumen um 2,3 Prozent auf 11,7 Milliarden Franken gesteigert werden. Gleichzeitig zeigte sich Bruno Bonati auch erfreut, dass das zweite Standbein der Zuger Kantonalbank, das indifferente Geschäft, von bislang 26 Prozent auf neu 32 Prozent gesteigert werden konnte. «Wir haben unser Geschäftsmodell umgestaltet und uns erfolgreich von einer Vertriebsbank zu einer Beraterbank mit eigenen Produkten entwickelt», so Bruno Bonati. Gleichzeitig war es ihm ein Anliegen zu betonen, dass der persönliche Kundenkontakt weiterhin und zunehmend ein Schlüssel zum weiteren Erfolg sein werde.

Auszeichnung als beste Regionalbank

Die Zuger Kantonalbank hat sich klare Ziele gesetzt. Dazu Pascal Niquille, Präsident der Geschäftsleitung: «Die Nachfrage nach Wohneigentum ist im Kanton Zug unverändert hoch. Das Wachstumspotenzial im Kreditgeschäft ist für uns somit intakt. Wie bislang wollen wir uns dabei auf unsere Wirtschaftsregion und unsere Kunden konzentrieren.» Im Bereich der von Bruno Bonati vorher angesprochenen Kommissions- und Dienstleistungsgeschäfte will die Bank weiterwachsen. Auch die von Niquille bekanntgegebene Auszeichnung durch das Schweizer Magazin «Bilanz» vor einigen Tagen als beste Regionalbank im Private Banking stärkt die Bank den weiteren Ausbau dieses Bereiches und sorgte für einigen Applaus bei den Anwesenden in der Bossard Arena.

Angesichts des guten Resultates und des weiteren Ausblickes genehmigte die Generalversammlung die beantragte Erhöhung der Dividende um 10 Prozent auf neu 220 Franken mit grosser Zustimmung. Keine Überraschung bildete auch die Annahme des neuen Gesetzes und der Statuten durch die Aktionäre, welche über das totalrevidierte Gesetz über die Zuger Kantonalbank vom 29. November 2018 zu befinden hatten. Durch die Verabschiedung von Carla Tschümperlin und Matthias Michel standen dieses Jahr nicht nur Wieder-, sondern auch Neuwahlen an. Als neues Mitglied wählte die Generalversammlung Silvan Schriber in den Bankrat. Dieser ist promovierter Ökonom und verfügt über langjährige Erfahrung im in- und ausländischen Finanzbereich. Gleichzeitig wiedergewählt für vier Jahre wurden die beiden bisherigen Bruno Bonati und Jacques Bossart. Bankratspräsident Bruno Bonati bestätigte bei dieser Gelegenheit, «dass der Prozess für meine Nachfolge für mein Amt als Mitglied und Präsident des Bankrats eingeleitet ist. Ziel ist es, anlässlich der nächsten ordentlichen GV 2020 bereits eine neue Person zur Wahl vorschlagen zu können». Als neues Mitglied im Bankrat begrüsst wurde auch Annette Luther, welche vom Regierungsrat als Vertreterin des Kantons bereits im April in den Bankrat gewählt wurde. Annete Luther, Geschäftsführerin bei Roche Diagnostics, ist auch Mitglied des Wirtschafts- und des Technologieforums.

Nach der Schlussrede von Regierungsrat Heinz Tännler, der das gute Geschäftsjahr mit den guten Resultaten des EVZ in Verbindung brachte, war Bruno Bonati nochmals an der Reihe. Dieser schloss die GV mit einem Bogen zu einem vorhergegangenen Votum eines Aktionärs zur Dauer anderer Generalversammlungen augenzwinkernd mit dem Satz: «Wir sind zwar nicht ganz im Zeitplan geblieben, wenn es auch nicht viereinhalb Stunden gedauert hat.»