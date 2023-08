Aktive Bekämpfung nötig Bakterieller Krankheitserreger für Pflanzen im Kanton Zug nachgewiesen Im Kanton Zug wurde das Vorkommen des Bakteriums Ralstonia pseudosolanacearum bestätigt. Der Krankheitserreger befällt vor allem Nachtschattengewächse, kann aber auch Zier- und Wildpflanzen angreifen. Infizierte Pflanzen müssen vernichtet werden.

Kartoffeln gehören zu den Gewächsen, die Opfer des Bakteriums werden können. Bild: Symbolbild/Severin Bigler

Das Bakterium Ralstonia pseudosolanacearum ist einer der weltweit bedeutendsten Krankheitserreger für Pflanzen und vor allem als Erreger der sogenannten Bakterienwelke oder der Schleimkrankeit der Kartoffel bekannt. Im Kanton Zug hat das Agroscope Labor nun in einem Verdachtsfall das Vorkommen des Erregers bestätigt.

Wie das Landwirtschaftsamt des Kanton Zugs mitteilt, sollen die betroffenen Pflanzen fachgerecht vernichtet werden. Mit Desinfektionsmethoden werden anschliessend betroffene Böden, Bewässerungssysteme, Werkzeuge und Kleider dekontaminiert oder entsorgt. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) informiere in den nächsten Tagen über das Vorkommen und Verdachtsfälle von Bakterienwelke in weiteren Kantonen.

Vom Erreger betroffen sind zumeist Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Tomaten, Paprika oder Auberginen. Aber auch Zier- und Wildpflanzen können vom Bakterium befallen werden. Nicht alle infizierten Wirtspflanzen zeigen dabei Symptome, dennoch kann das Bakterium auf gesunde Pflanzen übertragen und somit verbreitet werden. Für Menschen und Tiere ist das Bakterium ungefährlich.

Verdachtsfälle sollen umgehend gemeldet werden

Das Landwirtschaftsamt des Kanton Zug bittet darum, bei Anhaltspunkten auf Befall die Symptome der Pflanze gemäss den Informationen von Agroscope (http://ralstonia.agroscope.ch/) zu beurteilen. Die Verbreitung und das Risiko für Schäden an Kulturen in Gewächshäusern und im Freiland seien grundsätzlich hoch, weshalb das Bakterium bei Auftreten aktiv bekämpft wird. Ausbrüche des Bakteriums sind in Europa seit Jahrzehnten bekannt. In der Schweiz wurde ein Befall zum ersten Mal im Januar 2017 in Gewächshäusern festgestellt.

Der bakterielle Erreger kann über Wasser, Erde, Werkzeuge oder Menschen verbreitet und auf gesunde Pflanzen übertragen werden. Die Ausbreitung der Bakterien innerhalb einer befallenen Kultur kann insbesondere über Gartenscheren und das Bewässerungssystem rasch erfolgen. Das Bakterium überlebt im Boden mehrere Monate, in Pflanzenresten sowie im Wasser sogar mehrere Jahre. Feuchte und warme Bedingungen fördern das Überleben und die Vermehrung.

Bei Erhärtung eines Verdachts wird gebeten, sich an den zuständigen kantonalen Pflanzenschutzdienst (KPSD) zu wenden: Raphael Vogel, Pflanzenschutzdienst Kanton Zug, LBBZ Schluechthof Cham, raphael.vogel@zg.ch. (sre)