Alkoholisierter Mann stürzt mit E-Scooter In Baar zieht sich ein Mann beim Selbstunfall mit einem E-Scooter erhebliche Verletzungen zu.

(pd) Der Unfall ereignete sich gemäss Meldung der Zuger Polizei am Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr in der Früh auf der Talacherstrasse in Baar. Ein 38-jähriger Mann verlor die Kontrolle über sein E-Scooter, stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. Beim Verunfallten wurden Alkoholsymptome festgestellt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ordnete eine Blut- und Urinprobe an.