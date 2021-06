Leserbrief Alle Jahre derselbe Ärger vor den Sommerferien Zur Information der Stadt Zug zum neuen Schuljahr

Alle Jahre wieder, Mütter bitte zaubern! In zwei Wochen beginnen in der Stadt Zug die Sommerferien. Auch dieses Jahr wissen Eltern bis heute noch nicht, ob und wann ihre Schulkinder einen Platz im Mittagstisch, in der Nachmittagsbetreuung haben.

Corona hat alles auf den Kopf gestellt, Impf- und Testcenter aus dem Boden gestampft, Abläufe und Prozesse wurden in kürzester Zeit geändert und angepasst, damit vieles reibungslos weiterfunktionieren konnte. Nun, nicht in Sachen schulergänzende Betreuung.

Hier bleiben die Eltern und wie so oft die Mütter jene, die jeden Sommer neu dafür sorgen, dass alles scheinbar reibungslos funktioniert. Wie durch Zauberhand.

Marilena Amato Mengis, Zug