Allenwinden: Schwarzenbach nach Gülleunfall verschmutzt Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Allenwinden (Gemeinde Baar) ist bei Umpumparbeiten Gülle in den Schwarzenbach geflossen. Zahlreiche Bachforellen sind verendet.

Der mit Gülle verschmutzte Schwarzenbach. (Bild: Zuger Polizei)

Am Samstagnachmittag, 9. Februar 2019, flossen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Allenwinden mehrere Tausend Liter Gülle in den Schwarzenbach. Zum Vorfall kam es, als ein Landwirt Gülle von einem Trog in einen anderen pumpen wollte, wie die Zuger Polizei meldet.

Durch die Verschmutzung sind zahlreiche Bachforellen verendet. Personen kamen keine zu Schaden. Der Löschzug Allenwinden und die Bagatellgruppe der Feuerwehr Baar errichteten im Schwarzenbach eine Sperre und spülten diesen mit Frischwasser.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Baar sowie Mitarbeitende des Amtes für Wald und Wild des Kantons Zug, der WWZ AG, der Wasserversorgungsgenossenschaft Allenwinden sowie der Zuger Polizei (inklusive Gewässerpolizei). (haz/pd)