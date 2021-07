Leserbrief Alles ist menschgemacht Gedanken zu den Unwettern der vergangenen Wochen

Hochwasser hier, Dürren und Waldbrände dort. Sowohl der Klimawandel als auch das gefährliche, weil rasante Wachstum der Weltbevölkerung sind bekanntlich menschengemacht. Das ist x-fach erwiesen. Trotzdem gibt es Ignoranten von links bis rechts des politischen Spektrums sowie in gewissen religiösen Kreisen, welche die klaren Zusammenhänge leugnen oder nicht verstehen wollen. Migration und der Kampf um Rohstoffe, fruchtbare Böden und Lebensmittel wird sich leider verschärfen. Ja, der Kampf wird durch Klimawandel und Asylantenströme geradezu angeheizt.

Und immer noch gibt es Firmen, die das «Sammeln von Flugmeilen» belohnen: Ist das nicht völlig dekadent? Würden alle Menschen pro Nase so viele Rohstoffe verbrauchen wie wir in Westeuropa oder wie die Amerikaner, dann bräuchte es drei Planeten Erde! Jedes Jahr das neueste Handy oder andere Elektronik zu kaufen und jährlich in die Ferien zu jetten entbehren jeder Vernunft. Auch Elektroautos retten die Umwelt nicht, denn sie sind noch viel zu schwer, und deren Batterien enthalten viel Lithium, welches umweltschädlich beispielsweise in Chile abgebaut wird. In all unserem Plunder steckt extrem viel graue Energie, und um sachgerechte Entsorgung steht es weltweit schlecht (etwa Berge von Plastikmüll in Meeren). Um Mässigung und Verzicht kommen wir also nicht herum – auch nicht in der (noch) wohlhabenden Schweiz. Und neue Technologien können diese notwendige Mässigung nur unterstützen, aber niemals überflüssig machen. Der Mensch braucht Biodiversität, fruchtbare Böden und intakte Natur – die Natur hingegen braucht den Menschen nicht. Vielleicht wird sie ihn sogar noch los.

Ueli Krasser, Hagendorn