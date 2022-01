Leserbrief Alter Zopf muss abgeschnitten werden Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar

Am 13. Februar stimmen wir über die Abschaffung der Emissionsabgabe ab. Diese hindert den Start-up-Standort Schweiz und eine Abschaffung ist somit folgerichtig.

Wenn eine Aktiengesellschaft heute Kapital aufnimmt, muss sie nach einem Freibetrag von 1 Million Franken ein Prozent Steuern auf das neu erhaltene Kapital bezahlen. Nimmt ein Start-up also 10 Millionen in der Seed-Phase ein, so bekommt es gleich einmal eine Rechnung von 90000 Franken, ohne nur einen einzigen Franken verdient zu haben. Dies bremst innovative Köpfe und verhindert Arbeitsplätze.

Das Parlament hat das Problem erkannt und beschloss die Abschaffung der Emissionsabgabe. Daraufhin hat die Linke das Referendum ergriffen und warnt vor Mindereinnahmen im Rahmen von 2,2 Milliarden Franken. Dieser Betrag betrifft aber alle Einnahmen des Bundes im Rahmen der Stempelsteuern. Die Abschaffung der Emissionsabgabe, über welche abgestimmt wird, ist jedoch nur ein Teil aller Stempelsteuern und brächte kurzfristige Einnahmeneinbussen für den Bund von 250 Millionen Franken pro Jahr. Laut einer Studie des Basler Instituts BAK von 2019 würde dies aber mittel- bis längerfristig durch die wirtschaftliche Belebung überkompensiert. Das Argument der Mindereinnahmen kann also nicht geltend gemacht werden. Zudem sprechen die Gegner von Salamitaktik und sehen schon weitere Mindereinnahmen kommen, wenn der Rest der Stempelsteuer abgeschafft würde. Auch dies ist ein Scheinargument, denn erstens hat das Parlament noch nichts beschlossen und zweitens wird auch dazu wieder ein Referendum möglich sein.

Start-ups schaffen spannende Arbeitsplätze und Innovation. Es lohnt sich daher, die Rahmenbedingungen für solche Unternehmen zu verbessern. Die Abschaffung der Emissionsabgabe ist eine gute Möglichkeit dazu, denn die Mindereinnahmen werden mittel- bis langfristig wieder kompensiert. Ich werde darum am 13. Februar klar Ja zur Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben stimmen.

Gian Brun, Präsident Jungfreisinnige Kanton Zug, Hünenberg