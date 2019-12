Ältestes Haus in Merenschwand abgebrannt Eine Merenschwander Familie verlor am Sonntag bei einem Brand alles – doch sie erhält viel Hilfe im Dorf.

Das abgebrannte Haus in Merenschwand. Bild: PD

Es war Sonntag, der 1. Advent, frühmorgens um kurz vor 5 Uhr: Ein Mann, der mit seiner Familie im ältesten Haus Merenschwands wohnte, wurde von einem Knistern geweckt. Einem Knistern, das weder vom Regen noch von Mardern stammen konnte, wie er später dem Feuerwehrkommandanten erklärte.

Das Haus, in dem er wohnte, stand bereits in Flammen. Und da es ein rund 300-jähriges Holzbauernhaus mit angebauter Scheune war, dauerte es kaum ein paar Minuten, bis das gesamte Gebäude lichterloh brannte. Der Mann, seine Frau und die 18-jährige Tochter konnten gerade noch Kleider anziehen und ins Freie stürzen.

Der FC Merenschwand half mit

Die Gemeinde konnte sofort notfallmässig eine Wohnung zur Verfügung stellen: «Wir hatten das Glück, dass eine gemeindeeigene Wohnung seit einigen Wochen leer steht», sagt Gemeindeammann Hannes Küng.

Thomas Oester, Trainer der 1.Mannschaft des FC Merenschwand, erzählt, was danach passierte: «Die Familie, die in dem Haus gewohnt hat, sind Freunde von mir, der Mann ist bei uns im FC. Als ich erfuhr, was passiert ist, habe ich es in den FC-Chat geschrieben und um Hilfe gebeten. Eine Stunde später standen 20 Leute bei mir in der Wohnung, um zu helfen.»

Er ist gerührt, als er erzählt: «Einer hatte ein Bett, ein anderer ein Sofa, wieder andere brachten Pfannen oder Kleider. Was mir am meisten imponiert hat: Man hat nicht darüber geredet, dass man irgendwas abzugeben hätte, sondern hat Transporter organisiert und die Sachen geliefert. Es war unglaublich, am Sonntagnachmittag war die vorher leere vorübergehende Wohnung der Familie fertig eingerichtet. Es stimmt einfach, unser FC ist eine Familie.» Das freut auch FC-Präsidentin Brigitte Baur: «Ich war mit dem Turnverein unterwegs, darum konnte ich nicht helfen, aber ich bin sehr stolz auf meine FC-Kollegen.»

Doch nicht nur der FC habe geholfen. «Auch wildfremde Leute aus dem Dorf kamen mit Paketen voller Esswaren und anderen Sachen vorbei. Die Familie und auch ich konnten es kaum fassen, so gross war die Solidarität», berichtet Thomas Oester.

Für Gemeindeammann Hannes Küng zeigt diese Geschichte, wie nahe man sich in der Gemeinde steht, gerade in den Vereinen. Auf der Gemeindewebsite ist ein Spendenaufruf für die Familie aufgeschaltet. «Das soll nicht heissen, dass wir ihnen von der Gemeinde aus nicht helfen, das ist unsere Pflicht. Doch am 1.Advent fanden im Dorf verschiedene Anlässe statt, zum Beispiel die Eröffnung des ersten Adventsfensters oder ein Konzert. Dabei sind meine Gemeinderatskollegen immer wieder darauf angesprochen worden, wie man der Familie helfen könnte. Auf mehrfachen Wunsch wurde dann der Spendenaufruf aufgeschaltet.»

Die Katze hat überlebt

Der Familie gehe es den Umständen entsprechend, sagt Thomas Oester. Zum Schluss kann er eine kleine Meldung machen, ein Detail, doch eines, das der Familie trotz der Lage etwas Freude spendet.

Im Bericht von TeleM1 wurde am Sonntag gemutmasst, dass selbst die beiden Katzen der Tochter in den Flammen umgekommen seien. Oester sagt nun: «Die grössere, die zum Brandzeitpunkt im Haus war, ist am Montag auf einmal wieder aufgetaucht.» Man hört ihm die Erleichterung an. «Und die kleine wird sicher auch wieder auftauchen, die war ziemlich sicher nicht im Haus.»